"Sąd stanie się tylko wykonawcą niekontrolowanej decyzji prokuratora"

Adam Bodnar o nieujawnionych listach poparcia: takie...

31.07 | Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do postępowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie list poparcia kandydatów do nowej KRS. Adam Bodnar w rozmowie z TVN24 powiedział, że po zapoznaniu się z aktami sprawy, może wydać stanowisko. Rzecznik podkreśla, że wstrzymanie udostępnienia list przez kancelarię sejmu na podstawie decyzji urzędu, to stawianie na głowie porządku konstytucyjnego. Jego zdaniem, sąd wydał decyzję, wyrok jest prawomocny i żaden urzędnik nie może tego zatrzymać.

