"Premier Morawiecki zachowuje się jak Dyzma, któremu wydaje się, że jest Piłsudskim"

Drwiny, kpiny, przedziwne najazdy na opozycję, kiedy są realne problemy. Widać, że premier chce je przykryć, ale przykrywa je dosyć nieumiejętnie - oceniła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska. Komentowała między innymi środowe wotum zaufania dla premiera Morawieckiego i jego wystąpienie w Sejmie.

Sejm udzielił w środę wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Za wnioskiem głosowało 231 posłów, przeciwko było 181, dwóch wstrzymało się od głosu.

- To, co widzieliśmy w Sejmie, to był przedziwny cyrk. Oni przebijają Monty Pythona - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Barbara Nowacka.

"Tak naprawdę nie chcą dopuścić do realnej debaty"

Wskazywała, że "Mateusz Morawiecki pytał swoich kolegów, czy mają do niego zaufanie". - Okazuje się, że ledwo, ledwo, ale jednak mu ufają - mówiła.

Na uwagę, że takie wnioski o wotum zaufania zdarzały się w poprzednich rządach i jest to parlamentarny standard, odparła: - Standardem parlamentarnym nie jest ograniczanie czasu pytań opozycji do jednej minuty.



- Tak naprawdę nie chcą dopuścić do realnej debaty o tym, dlaczego coraz więcej społeczeństwa mu (premierowi) nie ufa - stwierdziła liderka Inicjatywy Polska.

Prowadzący program zwrócił uwagę, że minutę na pytanie przy wniosku o wotum zaufania dostawali też posłowie opozycji za czasów rządów PO-PSL. - To też nie świadczy dobrze o polskim parlamentaryzmie. Polski parlamentaryzm bardzo się zmienia, staje się parlamentem kadłubkowym - stwierdziła Nowacka.

- Ale to nie znaczy, że mamy się godzić na to, żeby pan premier robił spektakl dla swoich kolegów, omijał trudne tematy - podkreśliła.

"Przedziwne najazdy na opozycję, kiedy są realne problemy"

Oceniła, że premier "zachowuje się jak Dyzma, któremu wydaje się, że jest Piłsudskim".

- Te drwiny, kpiny, przedziwne najazdy na opozycję, kiedy są realne problemy. Widać, że premier chce je przykryć, ale przykrywa je dosyć nieumiejętnie - stwierdziła.

- Świetnie, że do Polski przyjeżdżają turyści, ale to nie jest dzięki premierowi Morawieckiemu, tylko pomimo premiera Morawieckiego i bardzo złych rządów Prawa i Sprawiedliwości - dodała Nowacka.

"Opadnie kurz i do wyborów europejskich opozycja będzie w dużej mierze uporządkowana"

W środę 5 grudnia klub PO zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego osiem osób: siedmioro posłów Nowoczesnej oraz poseł Piotr Misiło, który został wcześniej wykluczony z tej partii. Oznacza to, że klub Nowoczesnej przestał istnieć, gdyż nie ma wymaganej regulaminowo liczby 15 posłów.

W "Rozmowie Piaseckiego" Nowacka oceniła, że "średnio się dzieje". - Ale wierzę w mądrość i Katarzyny Lubnauer (liderki Nowoczesnej), i Grzegorza Schetyny (szefa PO) oraz wszystkich polityków i polityczek Platformy i Nowoczesnej. My wiemy jedno, to wynika z badań, że wspólnie mamy szansę pokonać PiS. Rozbici nie osiągniemy tego sukcesu - podkreśliła.

- Są perturbacje, ale opadnie kurz i do wyborów europejskich opozycja będzie w dużej mierze uporządkowana. W 2019 roku (w wyborach parlamentarnych - red.) jestem pewna, że z tymi siłami prodemokratycznymi mamy praktycznie gwarancję, przy dobrej kampanii, wygrania z PiS-em - stwierdziła.



Oceniła, że przejęcie posłów Nowoczesnej przez klub PO-KO "to nie są metody, które zachwycają".



- Źle się dzieje, że rozgrywa się pewne tarcie na oczach mediów - wskazała.

"Biedroń wybrał drogę bardzo indywidualistyczną"

Nowacka komentowała też działania Roberta Biedronia i nowe ugrupowanie, które tworzy.



Powiedziała, że z Biedroniem "różnią się co do tego, o co chodzi w polityce".



- Biedroń wybrał drogę bardzo indywidualistyczną. (...) Mnie nie interesuje gwiazdorstwo w polityce tylko skuteczność i możliwość realizacji swoich celów - podkreśliła.

Oceniła, że Biedroń "wybrał drogę grania bardzo na siebie", a - jej zdaniem - "sensowniej jest budować stabilną większość do zmian demokratycznych w Polsce".

