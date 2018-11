- Średnio widzę szanse tego projektu - oceniła w "Faktach po Faktach" TVN24 Katarzyna Piekarska z SLD, komentując powstanie partii Teraz. - Dopiero się zapowiedzieliśmy, więc proszę nam dać szansę - zaapelowała Joanna Scheuring-Wielgus, która obok Ryszarda Petru jest jedną z liderek nowego ugrupowania.

Teraz to nowe ugrupowanie założone m.in. przez byłych polityków Nowoczesnej, Ryszarda Petru i Joannę Scheuring-Wielgus. Gospodarka i społeczeństwo - to filary, które będą budowały nasze ugrupowanie, 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska - zapowiedział w sobotę Petru.

- Zapowiedzieliśmy dzisiaj razem z Ryszardem Petru nowy projekt. Więcej o nim opowiemy 9 grudnia, kiedy będzie kongres założycielski. Natomiast dzisiaj zapowiedzieliśmy, że współpracujemy, że jesteśmy liderami, filarami tego projektu. Bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać tak jakby dwie nogi, które są bardzo potrzebne: gospodarka i społeczeństwo - wyjaśniła w "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

- Średnio widzę szanse tego projektu - oceniła Katarzyna Piekarska z SLD. Przyznała, że dla niej o wiele bardziej wiarygodną osobą z dwójki liderów jest Scheuring-Wielgus. - Obawiam się jednak, że światła będą skierowane na Ryszarda Petru - dodała.

- Myślę, że on tym wyjazdem na Maderę wówczas, kiedy był "pucz", kiedy ludzie stali zimą przed Sejmem, stracił wiarygodność i potem przegrał własne ugrupowanie. Chociaż nie odmawiam mu generalnie talentów, charyzmy politycznej, ale sądzę, że to jest polityk, który drugi raz do tej samej wody nie wejdzie - stwierdziła Piekarska.

Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że na scenie politycznej były przypadki, iż politycy tracili partie i zakładali nowe.

- Ryszard Petru popełnił błąd, przeprosił i to już jest przeszłość. Zaczynamy wszystko od nowa. Każdy popełnia błędy - powiedziała liderka Teraz. - Dopiero się zapowiedzieliśmy, więc proszę nam dać szansę - dodała.

"Robert Biedroń ogłosił się mesjaszem lewicy"

Według Piekarskiej partia Teraz "przytuli się do jakiegoś większego podmiotu, być może do Koalicji Obywatelskiej". - Pamiętam, że pan Ryszard Petru, kiedy był jeszcze szefem Nowoczesnej, też rozmawiał o koalicji z Platformą Obywatelską - dodała.

Skomentowała zapowiedź Roberta Biedronia, który informował o zamiarach utworzenia w lutym przyszłego roku nowej partii. - Robert Biedroń ogłosił się takim mesjaszem lewicy czy rycerzem na białym koniu - powiedziała. - To, co mnie zaskoczyło to, że nie bardzo potrafił się określić, czy jest lewicą czy prawicą i w którym tak naprawdę zmierza kierunku - uznała.

Scheuring-Wielgus stwierdziła, że kibicuje każdej nowej, demokratycznej inicjatywie, gdyż jest to szansa dla nowych osób na wejście do polityki. - Pojawiają się nowe osoby i im więcej będzie takich osób w polityce, czy w partii Teraz, którą tworzę razem z Ryszardem Petru, czy w partii Roberta Biedronia, to naprawdę dobrze - dodała.

