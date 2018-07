Nowa KRS: Małgorzata Gersdorf jest byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Weta nie będzie. Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie...

Pakiet ustaw o sądach i Sądzie Najwyższym ma podpis prezydenta. To już piąta nowelizacja i to już wolna droga do nie wolnych od polityki sądów. Krajowa Rada Sądownictwa nowych sędziów do Sądu Najwyższego miała wybierać dopiero we wrześniu. Ale plany mogą się zmienić tak szybko, jak szybko powstały nowelizacje.

