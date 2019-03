Proces o memy. Nitras pozwał Cenckiewicza





Przed szczecińskim sądem okręgowym odbyła się w środę pierwsza merytoryczna rozprawa z powództwa posła PO Sławomira Nitrasa przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi z IPN o ochronę dóbr osobistych. Chodzi o publikację memów na Twitterze. Sąd uznał wnioski dowodowe, które złożył Cenckiewicz.

Memy opublikowane przez Cenckiewicza miały sugerować, że Nitras popełnił przestępstwo podczas wykonywania mandatu posła.

Sądowy spór o memy

- W środę w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa Sławomira Nitrasa przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi dotyczącej naruszenia dóbr osobistych w związku z publikacjami memów w internecie - przekazał sędzia szczecińskiego sądu okręgowego Tomasz Szaj.



- Na tej rozprawie sąd dopuścił dowód z dokumentów zebranych w aktach sprawy, nagrań wypowiedzi stron postępowania i nagrań materiałów telewizyjnych. Co do oceny dowodów sąd wypowie się, wydając wyrok - dodał.



Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 21 sierpnia. Sąd planuje wówczas przesłuchać Cenckiewicza i Nitrasa.

Cenckiewicz odwołał się od zaocznego wyroku

W końcu sierpnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał w tej sprawie wyrok w trybie zaocznym. Orzekł wtedy, że Cenckiewicz wpisami na Twitterze naruszył dobra osobiste Nitrasa. Zobowiązał Cenckiewicza do opublikowania na Twitterze oświadczenia z przeprosinami oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Wyrok był nieprawomocny.



- Z uwagi na to, że były pewne problemy z doręczeniem, związane z adresem Cenckiewicza, sąd pierwotnie wydał wyrok zaoczny, od którego Cenckiewicz się odwołał - przekazał sędzia Szaj.