To miał być niewybuch z czasów wojny. Okazał się... cukinią

Na policję zadzwonił starszy pan. Mieszkaniec Bretten w Niemczech był przerażony. Pod płotem swojego ogródka znalazł coś, co było podłużne, obłe, ciemne i miało prawie pół metra. Wypisz-wymaluj: bomba z drugiej wojny. Zadzwonił po saperów sądząc, że w ogródku znalazł właśnie niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Zanim poderwano pluton interwencyjny na miejsce wysłano patrol policji. No i okazało się, że to nie jest bomba, tylko cukinia. Trochę stara i poczerniała. Więcej w programie "Rankingu Mazura" niedzielę o 18:15 w TVN24.

