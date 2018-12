Niewybuchy na terenie jednostki wojskowej. Ewakuacja sześciu tysięcy osób





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Ewakuacja mieszkańców w Morągu

W sobotę rano rozpoczęła się ewakuacja pacjentów szpitala i osób obłożnie chorych przebywających w domach zlokalizowanych w strefie zagrożenia wybuchem w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie). W czwartek na terenie jednostki znaleziono kilkadziesiąt bomb z II wojny światowej. W sumie ma zostać ewakuowanych sześć tysięcy mieszkańców.

400 niewybuchów obok torów kolejowych Kilkadziesiąt lat... czytaj dalej » Wiceburmistrz Morąga Leszek Biernacki poinformował, że ze szpitala w Morągu zostanie ewakuowana grupa ponad 50 pacjentów. Akcja ewakuacyjna rozpoczęła się o godzinie 6 rano.

- Wojsko urządziło szpital polowy w sali gimnastycznej jednej ze szkół. Będą tam lekarze, pielęgniarki, chorzy będą mieli odpowiednią pomoc i opiekę medyczną. Lekarze stwierdzili, że stan tych pacjentów pozwala na ich ewakuację, i że lepszy będzie czasowy pobyt w szpitalu polowym niż przewiezienie tych pacjentów do innych placówek - powiedział Biernacki.



W tym samym czasie do innej sali gimnastycznej zostaną przewiezieni pacjenci obłożnie chorzy lub poruszający się na wózkach inwalidzkich, którzy na co dzień przebywają w domach. Ich ewakuację nadzoruje ośrodek pomocy społecznej. Ta grupa pacjentów liczy ponad 30 osób.





Ponad 20 niewybuchów

Porządkował ogród, wykopał niewybuchy. Było ich ponad 200 Mieszkaniec... czytaj dalej » W sumie w sobotę w Morągu będzie ewakuowanych 6 tysięcy osób. Powodem akcji jest znalezienie w czwartek na terenie jednostki wojskowej ponad 20 niewybuchów z czasów II wojny światowej.

Biernacki powiedział, że każdy z pocisków waży ponad 100 kg. Prawdopodobnie podczas prac ziemnych na terenie miejscowych koszar odkopano pozostałość po zasypanym dawnym składzie amunicji. Z tego powodu nie można wykluczyć, że bomb będzie w tym miejscu znacznie więcej.

Pociski zostaną zdetonowane w Orzyszu

Pociski mają zostać przewiezione na poligon do Orzysza i tam zdetonowane. Od czwartku znalezisko zabezpieczali saperzy z Lidzbarka Warmińskiego.

Akcja saperów ma się rozpocząć w sobotę o godz. 10 i przypuszczalnie potrwa do godz. 13. W tym czasie będą zamknięte niektóre drogi wjazdowe do miasta (chodzi przede wszystkim o dzielnicę Zatorze), w obszarze zagrożenia wybuchem zostanie wstrzymany ruch pociągów.