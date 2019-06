Oskarżony musiał czołgać się podczas rozprawy. Postępowanie wobec sędziów





Zastępca rzecznika dyscyplinarnego wszczął postępowanie przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi "w związku z poniżającym traktowaniem oskarżonego niepełnosprawnego".

Jak poinformował w komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia Piotr Schab, postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w piątek. Taką decyzję podjął zastępca rzecznika. sędzia Przemysław W. Radzik.

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Joanna K. usłyszała zarzut "uchybienia godności urzędu".

Jak czytamy w komunikacie, podczas rozprawy 24 lutego 2017 roku w Łodzi, "jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie przeciwko ustalonemu oskarżonemu (...) wydając oskarżonemu polecenie dotarcia do stołu sędziowskiego, dopuściła do sytuacji, że oskarżony, będący osobą niepełnosprawną w związku z amputacją nogi, poruszając się z miejsca dla osób oskarżonych do stołu sędziowskiego, a następnie wracając na swoje miejsce, przemieszczał się czołgając po podłodze za pomocą rąk i nogi, bez użycia kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego lub zapewnienia pomocy innej osoby".

Jako członek składu "nie podjęła jakichkolwiek działań"

Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko sędzi Agnieszce S., która usłyszała ten sam zarzut. W komunikacie poinformowano, że jako członek składu orzekającego w powyższej sprawie "nie podjęła jakichkolwiek działań w celu przeciwdziałania poniżającemu traktowaniu oskarżonego przez przewodniczącą składu sędziowskiego".

Jak czytamy w komunikacie, obie sędzie naruszyły "art. 40 Konstytucji RP oraz art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a także wynikający z art. 82 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowania przynoszącego ujmę godności sędziego i naruszającego zasady etyki zawodowej, określone w § 2, 4, 5 pkt 3, 12 pkt 1, 2 i 3 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.