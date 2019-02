Nie wszyscy zadowoleni z obietnic PiS. "Podjęliśmy decyzje, które bardzo cieszą opinię publiczną"

Video: tvn24

Lubnauer komentowała obietnice wyborcze Jarosława Kaczyńskiego

26.02.| Mamy do czynienia z czymś, co byśmy w ogóle nazwali politycznym łapówkarstwem. Te programy, to wszystko, co proponuje w tej chwili PiS, to taki system, nazwałabym to ustrojowy, który nazwalibyśmy PiSokracją. PiSokracja polega na tym, że to Jarosław Kaczyński będzie według swojego widzimisię określał, które grupy społeczne, środowiska będą miały lepszy status materialny - mówiła Katarzyna Lubnauer w "Rozmowie Piaseckiego".

