Nieoficjalnie: prokuratura rozważa postępowanie w sprawie działania służb wobec Stefana W.

Video: tvn24

"Nikt nie zastanowił się nad tym, jak ważny jest instynkt...

22.01 | Matka Stefana W. jeszcze 30 listopada - przed wyjściem syna z więzienia - miała poinformować policjantów, że jej syn ma agresywne zamiary i zapowiada, iż zrobi coś spektakularnego, by wszyscy się dowiedzieli o krzywdzie, jaka jego zdaniem go spotkała. - Pani Jolanta odwiedziła swojego syna 57 razy. Kończyła resocjalizację, więc ma świadomość pewnych mechanizmów. Odwiedzała swojego syna najczęściej, więc rozumiała, co się z nim dzieje, rozumiała jego zmiany i obserwowała rozwój choroby - podkreśliła w TVN24 autorka wywiadu w panią Jolantą, Katarzyna Włodkowska z "Dużego Formatu".

»