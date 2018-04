Sejm w czwartek zgodził się na uchylenie immunitetów posłów Nowoczesnej - Ryszarda Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz. Kiedy wcześniej głosowano w podobnych sprawach, ale dotyczących polityków rządzącej koalicji - Dominika Tarczyńskiego i Patryka Jakiego - obaj zachowali immunitety. Wynik głosowania był odmienny także w przypadku posła PO Stanisława Gawłowskiego i senatora PiS Stanisława Koguta, mimo że obaj usłyszeli podobne zarzuty.

O uchylenie immunitetu Gasiuk-Pihowicz wnioskował były minister skarbu Dawid Jackiewicz (PiS), który wytoczył posłance Nowoczesnej proces o ochronę dóbr osobistych. O zgodę na pociągnięcie Petru do odpowiedzialności karnej wnioskował zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który zarzuca politykowi pomówienie.

Jaki i Tarczyński zachowali immunitety

W przeszłości odbywały się podobne głosowania nad wnioskami o uchylenie immunitetów polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością i Zjednoczoną Prawicą, między innymi Dominika Tarczyńskiego i Patryka Jakiego. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tym, by te immunitety zachować, a posłowie nie odpowiadali przed sądem za swoje słowa. Petru i Gasiuk-Pihowicz bez immunitetów. Sejm wyraził zgodę Sejm w... czytaj dalej »

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości z PiS, przemawiając na mównicy sejmowej pod koniec stycznia 2016 roku, zarzucił Robertowi Kropiwnickiemu z Platformy, że "mieszkańcy skarżą się, że pan poseł w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską". Kropiwnicki stwierdził, że został pomówiony i po tych słowach złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia. Jednak Sejm w głosowaniu z 10 marca 2017 roku nie zgodził się na pociągnięcie Jakiego do odpowiedzialności karnej.

W związku z wypowiedzią Jakiego Kropiwnicki złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia, zarzucając, że poseł pomówił go i naraził na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania funkcji posła. Poseł PO złożył także wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Jakiego do odpowiedzialności karnej.

Kropiwnicki wytoczył również Jakiemu proces cywilny o ochronę dóbr osobistych. Poseł PO wystąpił do Sejmu również z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Jakiego do odpowiedzialności cywilnej. Zajmowała się tym sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, która zarekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosku posła PO.

W podobny sposób miał zostać ukarany Dominik Tarczyński (PiS). Wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej złożył poseł PO Marcin Kierwiński.

Złożył on prywatny akt oskarżenia, w którym zarzuca Tarczyńskiemu, że ten pomówił go o niezgodne z prawem lobbowanie na rzecz Airbus Helicopters. Miał to uczynić w wypowiedziach w telewizji publicznej oraz na Twitterze w dniach 17-21 maja 2017 roku. Tarczyński nie stracił jednak immunitetu. Za uchyleniem immunitetu Dominika Tarczyńskiego w głosowaniu z 12 października 2017 roku opowiedziało się 186 posłów, przeciw było 240, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Poseł PO Gawłowski i senator PiS Kogut

Sejm w czwartek 12 kwietnia wyraził również zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego, posła PO i sekretarza generalnego tej partii. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zamierza przedstawić Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Wówczas miał przyjąć - jako łapówkę - co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych.

Gawłowski sam już kilka miesięcy temu zrzekł się immunitetu.

W podobnej sytuacji znalazł się w ubiegłym roku senator PiS Stanisław Kogut. Senator usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, które znalazły się również w skierowanym przez prokuraturę do Senatu wniosku. Nie przyznał się do winy.

On również sam w grudniu złożył rezygnację z immunitetu na ręce marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Uchylenia immunitetu senatora chciała Prokuratura Krajowa.

W styczniu tego roku jednak Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Koguta, mimo wniosku prokuratury w tej sprawie.

