Mały niedźwiadek nie mógł wydostać się z potoku





Młody niedźwiedź wpadł w niedzielę do potoku w Dolinie Kościeliskiej w Tatarach i nie potrafił się wydostać o własnych siłach. - Mógł się na przykład zachłysnąć wodą - wskazywał pan Andrzej Gibała, mieszkaniec Zakopanego.

Jak ocenił pan Andrzej Gibała, autor nagrania pokazującego niedźwiadka, gdyby był on w pełni sił, to wydostanie się nie byłoby dla niego problemem. - Moim zdaniem był on poważnie osłabiony, albo ranny - mówił.

Wskazywał, że "trudno, żeby go porwał nurt wody, albo żeby on się utopił, ale mógł się na przykład zachłysnąć tą wodą". Jak mówił Gibała, "wyglądało to bardzo nieprzyjemnie".

Mały niedźwiedź "był mocno wychłodzony"

Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) pomogli bezradnemu niedźwiadkowi wydostać się z wody.

- Walczyliśmy, żeby niedźwiedź odzyskał prawidłową temperaturę ciała, bo był mocno wychłodzony. Niedźwiedź dostał mikrochip oraz obrożę telemetryczną abyśmy mogli go przez kilka najbliższych dni obserwować – mówił wicedyrektor TPN Filip Zięba, specjalista od niedźwiedzi.

Wyjaśnił on też, że w naturze podobne przypadki dzieją się często, a ta sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że niedźwiedź znalazł się przy popularnym szlaku turystycznym.