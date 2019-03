"Zakaz handlu w niedziele maksymalnie utrudnił życie studentom". Trudniej im dorobić

Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

"Ustawa nie działa". Apel o przywrócenie handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele znów rozpala sejmową wyobraźnię. A kiedy sam premier przyznaje, że pomysł nie zadziałał do końca tak, jak zadziałać miał, to wygląda na to, że wszystko jest możliwe. Ponad pięciuset właścicieli małych sklepów pisze petycję, bo zakazu nie chce. Co zechce zmienić rząd?

