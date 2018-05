Sznur aut pod prąd ekspresówką. Nie zjechali na objazd

Foto: Twitter @NalewajkoKrz Video: Bielskie Drogi / Kontakt 24

Jechali pod prąd korytarzem życia. Teraz szuka ich policja

22.05 | Jedni kierowcy utworzyli korytarz życia, by na miejsce dojechali policjanci, strażacy i pogotowie, inni wykorzystali go, by uciec z korka. Policja przyznaje, że utrudnienia po kolizji trwały maksymalnie 40 minut. Teraz próbują namierzyć kierowców, którzy złamali przepisy. Nagrania i zdjęcia z S1 w Buczkowicach na Śląsku otrzymaliśmy od Bielskich Dróg.

»