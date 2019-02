Konkurs komendanta policji "na anonim" o posłance. Nie będzie śledztwa, jest zażalenie

Posłanka Bożena Kamińska złożyła w piątek zażalenie na decyzję prokuratury o odstąpieniu od wszczęcia postępowania w sprawie komendanta wojewódzkiego policji Daniela Kołnierowicza. Szef podlaskich policjantów na antenie lokalnej rozgłośni radiowej proponował zorganizowanie "konkursu na najlepszy anonim" o parlamentarzystce Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem posłanki Bożeny Kamińskiej wypowiedzi komendanta były "nieetyczne i kwalifikują się do postępowania służbowego i dyscyplinarnego".

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Kołnierowicza złożyli w grudniu posłowie PO. Dotyczyło ono wypowiedzi komendanta w lokalnej rozgłośni radiowej. Kołnierowicz ogłosił wówczas "konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej, o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej".

Według zawiadamiających komendant złamał art. 231 par. 1 kodeksu karnego dotyczący przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 231 Kodeksu karnego

Kamińska przekazała w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że ostatecznie prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie "bez przeprowadzania dochodzenia i dowodów kwestii przesłuchania zawiadamiających".

- W związku z tym złożyłam w zażalenie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na postanowienie prokuratora dotyczące odstąpienia od wszczęcia postępowania w związku z zawiadomieniem posłów PO o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w kwestii wypowiedzi komendanta policji w Białymstoku Daniela Kołnierowicza - poinformowała posłanka.

- Prokurator postanowił o niewszczęciu postępowania z powodu braków znamion czynu zabronionego. Nie zgadzam się z ta argumentacją - zaznaczyła posłanka. - W zażaleniu składam dwa zarzuty wskazujące na brak przeprowadzenia kwestii dowodowej; brak przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego - dodała.

"Podważa poczucie bezpieczeństwa"

Poseł Tomasz Cimoszewicz (PO), komentując tę sprawę, podkreślił, że "mieszkańcy Podlasia czują głęboki niepokój w związku z zachowaniem komendanta". - To zachowanie podważa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Mieszkańcy Polski czują się zaniepokojeni brakiem działań ze strony prokuratury w takich sprawach - zaznaczył.

"Niedopuszczalne, żeby w państwie demokratycznym policja straszyła posła" Jak dodał, "insynuowanie i namawianie do takich działań, jak to zrobił inspektor Kołnierowicz w stosunku do posłanki na Sejm, są absolutnie niedopuszczalne".

- Prokuratura nie podjęła w tej sprawie żadnych działań. W tym wypadku prokuratura nie pofatygowała się, z żadnym z nas nie podjęła kontaktu i nie zażądała wyjaśnień - zaznaczył poseł PO.

Listy do posłanki Kamińskiej

Sprawa miała początek podczas posiedzenia Sejmu 9 listopada, kiedy posłanka Kamińska zapytała po raz pierwszy z mównicy sejmowej wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, "z jakiego powodu miejscowi policjanci przebierają się w garnitury, zakładają okulary i udają, że są Służbą Ochrony Państwa podczas uroczystości, w których bierze udział wiceminister", oraz "jaką pracę wykonuje ksiądz, który został zatrudniony w komendzie i nie przychodzi do pracy".

Komendant ogłosił "konkurs na najlepszy anonim" o posłance. Jest decyzja prokuratury Prokuratura... czytaj dalej » Posłanka PO informowała potem media, że policjanci z wielu komend policji pisali do niej anonimowe listy z prośbą o interwencję. Kamińska poinformowała, że wszystkie te listy wysyłała do mediów. W jednym z nich była informacja, że od trzech lat jeden patrol suwalskiej policji codziennie pilnuje posesji wiceministra Zielińskiego i że monitoring w domu polityka jest podłączony do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, a nie do prywatnej firmy ochroniarskiej.

Konkurs na "najlepszy anonim"

Po wielu artykułach i materiałach dziennikarskich komendant Kołnierowicz postanowił odpowiedzieć na zarzuty. - Pani Kamińska rozsyła do mediów anonimy z waszymi danymi osobowymi. Z numerami telefonów, stanowiskami, funkcjami - powiedział w rozmowie na antenie Radia 5.

- Jest pytanie, czy to tak powinno być czy nie? Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może (...) ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej, o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - powiedział szef podlaskiej policji.

