Odmowa wszczęcia śledztwa utrzymana. "Marszałek Sejmu miał prawo wydać takie zarządzenie"

Video: tvn24

Andrzej Grzegrzółka o zakazie opuszczania Sejmu

18. 05 | - Musi pan pamiętać o okolicznościach, w jakich jesteśmy - mówił reporterowi TVN24 Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Pytany był o to, czy o zakaz opuszczania gmachu parlamentu, który w czwartek nałożył na protestujących niepełnosprawnych marszałek Kuchciński, to kara za ich spotkanie z Janiną Ochojską. - To jest na zasadzie wzajemnego zaufania - kontynuował. - My szanujemy obecność osób, które wyrażają swoje opinie, postulaty i spraw,e o które walczą. Jednocześnie w wielu sprawach dochodzimy do pewnego porozumienia, kompromisu naszej wzajemnej koegzystencji - dodał. Jak podkreślił, "one są dosyć elastyczne te granice, te zasady, te reguły , które uzgadniamy". - Ale w tym przypadku zostały ewidentnie złamane - stwierdził.

