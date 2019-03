Neumann: PiS chce wyprowadzenia Polski z Unii. Terlecki: opozycja umiera z przerażenia

Konwencja potwierdziła kierunek, w którym PiS podążał przez ostatnie trzy lata, czyli wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej - ocenił szef klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, Sławomir Neumann. "Liderzy list PiS do PE to najlepsza kadra narodowa wystawiona w meczu o silną Polskę" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy komentowali sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości.

W konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem uczestniczyli m.in.: prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

"PiS podąża w stronę wyprowadzania Polski z UE"

Przebieg konwencji komentowali w sobotę po południu politycy.

- Nie ma żadnego pozytywnego programu europejskiego PiS, to była konwencja podobno związana z wyborami europejskimi i nic nie ma o Europie, o tych sprawach, które dotyczą Europy - ocenił Sławomir Neumann (Platforma Obywatelska).

- To raczej walka z wiatrakami, z jakimiś fobiami, czy jakimiś gusłami, które w głowie ma Jarosław Kaczyński. To nie brzmiało dobrze i pokazuje raczej dużą defensywę, w której jest PiS - dodał szef klubu PO-KO.

Zwrócił uwagę, że zaprezentowana podczas konwencji przez szefa sztabu wyborczego PiS Tomasza Porębę europejska deklaracja tej partii nie została przedstawiona w głównych wystąpieniach - prezesa PiS i premiera, tylko "pobocznie".

- I taki mają stosunek do Unii Europejskiej. To jest coś, co zrozumieli, że zgodnie z PR-em musi być, ale nie przywiązują do tego żadnej wagi. Kaczyński mówił o Polsce, o rzeczach, z którymi chce walczyć i o które chce walczyć. I tak naprawdę ta konwencja potwierdziła tylko kierunek, w którym PiS ostatnie trzy lata podążał, czyli wyprowadzanie Polski z UE - uznał Neumann.

"Nie widać żadnego programu europejskiego"

Rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec także powiedział, że "nie zauważył na konwencji PiS żadnych elementów programu do Parlamentu Europejskiego".

W jego opinii, nie było w programie tego spotkania punktów dotyczących tego, czym zajmuje się PE. - Poza ogólnymi deklaracjami, nie widzimy żadnego programu europejskiego - powtórzył.

- To rząd PiS dzisiaj odpowiada za to, że grozi Polsce zmniejszenie funduszy unijnych. Toczą się negocjacje, zapadają powoli ostateczne ustalenia, nie mamy stanowiska ministrów, premiera Morawieckiego na temat tego, jak pozyskać dla Polski większe fundusze, a tego oczekujemy od polityków PiS - stwierdził.

"Brak pomysłu na Polskę w UE"

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oceniła, że "Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki bardzo się mylą, kiedy myślą, że godność Polaków można kupić za 500 złotych".

- Godność Polaków to sprawnie działająca służba zdrowa, w której nie brakuje leków na nowotwory i w której coraz bardziej nie są zadłużone szpitale, bo tylko to daje realne bezpieczeństwo wszystkim polskim rodzinom - podkreśliła.

- Godność Polaków to dobrze płatna praca i sprawiedliwe podatki, a nie zasiłki i coraz bardziej liczne daniny, które nakłada państwo po to, żeby realizować szalone pomysły PiS – wyliczała Lubnauer.

Zdaniem szefowej Nowoczesnej, "Jarosław Kaczyński coraz bardziej boi się rosnącej pozycji opozycji, Koalicji Europejskiej, i desperacko próbuje przekierować kampanię dotyczącą Parlamentu Europejskiego na sprawy krajowe". - To pokazuje, że nie mają pomysłu na zarządzanie Polską – mówiła polityk opozycji.

Opozycja "umiera z przerażenia"

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił na Twitterze, że "liderzy list PiS do PE to najlepsza kadra narodowa wystawiona w meczu o silną Polskę w silnej UE".

"Jestem przekonany, że wygrają, bo mają supertrenera, mocnego kapitana, są świetnie przygotowani i grają z Polską w sercu" – dodał polityk PiS.



Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odniósł się do komentarzy opozycji. "Słuchając reakcji opozycji na konwencję PiS na Podkarpaciu można mieć pewność, że zbieranina wrogów rozwoju Polski nie tylko nie ma programu i liderów, ale wręcz umiera z przerażenia w perspektywie majowej klęski" - napisał Terlecki na Twitterze.



Rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek napisała na tym serwisie społecznościowym, że w komentarzach PO jest "jak zawsze pogarda i personalne wycieczki".



