- Nie miałem takiej intencji, żeby znieważać polskie godło - mówi jeden z oskarżonych. - Ten wizerunek został celowo zniekształcony - odpowiada przedstawicielka prokuratury. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Gdańska prokuratura przygotowywała się do tego ponad rok. W końcu postawiła zarzut znieważenia godła liderowi zespołu Behemoth, autorowi grafiki promującej trasę koncertową zespołu i osobie odpowiedzialnej za jej rozpowszechnianie. Trasa odbyła się we wrześniu i październiku 2016 roku.

Oskarżeni to oprócz Nergala: Rafała Wechterowicza - grafik oraz Maciej G.

Kwestia interpretacji

- Ja nie miałem takiej intencji, żeby znieważać polskie godło. Muszę podkreślić, że ten wzór nie przedstawia polskiego godła, więc to już jest kwestia interpretacji. Przyjmując, że jest to twór artystyczny, tych interpretacji może być wiele - mówi autor grafiki, który został oskarżony o udzielenie pomocy w popełnieniu przestępstwa publicznego znieważenia godła.

Zdaniem prokuratury interpretacja jest jedna.



- Ten wizerunek został celowo zniekształcony, a w celu nadania mu treści ideowej całkowicie różnej od historyczno-państwowej, zostały do niego wprowadzone elementy kojarzone z satanizmem, jak i treści antychrześcijańskie - mówi Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.



Takie opinie wystawili biegli z dziedziny heraldyki, historii i ikonografii.

"Tu orzeł i tam orzeł"

- Grafika jest pewną stylizacją, pewnym nawiązaniem. Warto się zastanowić, co bardziej znieważa - czy pewna konwencja artystyczna, czy na przykład młodzi ludzie podnoszący rękę w geście hitlerowskiego pozdrowienia właśnie pod godłem - mówi Jacek Potulski, obrońca Nergala.

- Grafika ma tyle wspólnego z godłem Rzeczpospolitej Polskiej, że tu orzeł i tam orzeł. I w zasadzie nic więcej wspólnego nie ma, bo ten orzeł nawet nie jest podobny do typowego orła przedstawionego na godle Rzeczpospolitej Polskiej - mówi karnistka Teresa Gardocka.

O tym, że to jednak bezpośrednie nawiązanie, ma świadczyć - zdaniem Jacka Świata z sejmowej komisji kultury i środków przekazu - tytułowy napis: "Rzeczpospolita Niewierna".

- Jest to odwrócenie tych wszystkich wartości, jakie niesie ze sobą godło polskie. To nie przypadek, że symbole państwa, wymienione w konstytucji, mają swoją ustawę - mówił Świat.



"Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy" - napisano w ustawie.

"Miałeś chamie złoty róg"

— Można się tylko domyślać, że jest to kolejna akcja polityczna na polityczne zamówienie, która mówi, że interpretacja rzeczy związanych z szeroko rozumianą polskością, może być tylko jedna - uważa tymczasem reżyser Andrzej Saramonowicz.

Zawiadomienie do prokuratury - nie pierwszy raz w sprawie Nergala - złożył Ryszard Nowak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.



- Co by mnie irytowało na miejscu Nergala, to to, że trzeba chodzić, stawiać się, tłumaczyć każdemu z osobna, że to jest sztuka. Wyobraźmy sobie, że Wyspiański pisze dziś "Wesele". "Miałeś chamie złoty róg". Przecież teraz, by go od czci i wiary odsądzili! "Ty suwerena opluwasz!" - mówi Maciej Maleńczuk.



Nergal i Maciej G. zostali oskarżeni o publiczne znieważenie godła. Rafał Wechterowicz - grafik - o udzielenie pomocy w popełnieniu tego przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się sąd.