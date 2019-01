Długie godziny oczekiwania i wzajemne pretensje. Minister w końcu rozmawia z nauczycielami

Po dwóch godzinach zamieszania i wzajemnych oskarżeń o niechęć do prowadzenia rozmów, w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie rozpoczęły się rozmowy między zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego i minister edukacji Anną Zalewską.

Spotkanie przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i minister edukacji dotyczące podwyżek nauczycielskich pensji miało się odbyć pierwotnie przed południem, jednak do tego nie doszło.

Jak dowiedziała się TVN24, w końcu - po godz 13. - ZNP i Zalewska usiedli do rozmów w takim składzie, jakiego życzyli sobie przedstawiciele związkowców.

Uczestniczą w nim prezes ZNP Sławomir Broniarz wraz z zarządem głównym związku, przedstawiciele OPZZ z przewodniczącym Janem Guzem, a także przedstawiciele Forum Związków Zawodowych ze Sławomirem Wittkowiczem na czele.

Jak poinformowała rzecznik MEN Anna Ostrowska, w rozmowie biorą też udział przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", z którymi minister Anna Zalewska rozmawiała przed spotkaniem o godz. 13.00.

Strony dyskutują m.in. o podwyżkach płac dla nauczycieli. Poruszony ma zostać także temat oceny pracy nauczycieli.



ZNP domaga się wzrostu tak zwanej kwoty bazowej o 1000 złotych. Forum Związków Zawodowych (FZZ) z kolei chce wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 złotych.

Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP Prezes ZNP Sławomir Broniarz i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracownikow oświaty - między innymi nauczycielka Anna Zając rozmawiają z dziennikarzami w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie



Dwie godziny zamieszania

Minister Anna Zalewska odrzuciła możliwość spotkania z całym zarządem głównym - przekazał wcześniej w czwartek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który wraz z innymi przedstawicielami nauczycieli miał usiąść z szefową MEN do negocjacji płacowych. Rozmowy utknęły w martwym punkcie, a związkowcy grozili strajkiem.

Do negocjacji przez dwie godziny nie dochodziło, bo - jak informowali związkowcy - minister Anna Zalewska przebywała w innej sali niż było to zaplanowane.

" ZNP i Forum Związków Zawodowych zostały na sali"

- Pani minister wbrew ustawie o Radzie Dialogu Społecznego postanowiła, że tylko wybrani reprezentanci strony związkowej będą brali udział w tym spotkaniu - wyjaśniał Broniarz.



Dodawał, że Zalewska "odrzuciła możliwość spotkania z całym zarządem głównym". Mówił, że resort edukacji "ma złą wolę". - Nie chce rozwiązać konfliktu, próbuje różnego rodzaju manewrami, manipulacjami wpłynąć na to, żeby partnerzy społeczni reagowali na ich warunkach - mówił Broniarz. Jak ocenił, dzisiejsze rozmowy "to jest być albo nie być nauczycieli".

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie

"M inister zapowiedziała, że czeka na przedstawicieli w jednej ze wskazanych sal"

Coraz więcej nauczycieli na L4. W niektórych szkołach odwołane próbne egzaminy Zamkniętych... czytaj dalej » Podczas krótkiej konferencji prasowej przed południem przedstawicielka MEN informowała z kolei, że "ZNP nie dołączył do rozmów" choć "minister Anna Zalewska dwukrotnie zapraszała" ich do stołu.

Jak tłumaczyła, "ze strony ZNP, Związku Nauczycielstwa Polskiego, pojawiła się znaczna grupa osób, te osoby nie były potwierdzone, nie były uczestnikami zgłoszonymi do dzisiejszych rozmów". W związku z tym, "pani minister poprosiła o wyznaczenie przedstawicieli tejże grupy". Ponieważ takie osoby "nie zostały wyznaczone, pani minister zapowiedziała, że czeka na przedstawicieli w jednej ze wskazanych sal".

"To jest rzecz zdumiewająca"

- Po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, w której w fazie negocjacji płacowych pani minister wybiera sobie partnera do rozmowy - komentował Sławomir Broniarz, szef ZNP. Ocenił, że "to jest rzecz zdumiewająca".

Jak mówił, "pani minister sama nie wiedzieć czemu wskazała organizacje, z którymi uważa, że powinna rozmawiać, tudzież, że mogą to być maksymalnie trzy, cztery osoby".

Minister Zalewska z nową propozycją dla nauczycieli



W czwartek rano minister Anna Zalewska poinformowała w Radiu ZET, że ma nową propozycję dla związkowców, którą zamierza przedstawić na spotkaniu. Jak mówiła, "w tym roku nauczyciel otrzyma w minimalnym wynagrodzeniu - nauczyciel dyplomowany, a tych jest 63 procent - 334 złote".

- Natomiast już za rok, czyli w rok i dziewięć miesięcy - 508 złotych - zapewniała. Oświadczyła, że "to jest na stole".

- Natomiast już za rok, czyli w rok i dziewięć miesięcy - 508 złotych - zapewniała. Oświadczyła, że "to jest na stole".



- To jest to, co rząd bez żadnego nacisku (obiecywał - przyp. red.), 6,5 miliarda złotych zapowiedział już w 2017 roku - podkreślała. Na uwagę, że nie jest to w takim razie nic nowego, odpowiedziała: - Najpierw związki usłyszą tę propozycję.

Przed spotkaniem do porannych zapowiedzi szefowej MEN odnosił się prezes ZNP, mówiąc, że "skoro pani minister zaproponowała, by dzisiejsze spotkanie było poszerzone o punkt dotyczący wynagrodzeń, to chcielibyśmy usłyszeć co pani minister ma nam dzisiaj do zaproponowania".



Oglądaj Wideo: Radio Zet Minister Zalewska z nową propozycją dla nauczycieli

Ewentualny strajk nauczycieli



Związkowcy grożą strajkiem, jeśli nie dojdzie do porozumienia z minister edukacji narodowej. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego strajku podejmie Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek.

Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP Nauczycielka Anna Zając prezentuje dziennikarzom wysokość swoich zarobków