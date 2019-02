Zaburzenia i niedobory. Naukowcy zbadali internetowe diety





Dieta cud, w dodatku dostępna przez internet, czyli cudownie prosta. Wystarczy jeść tylko warzywa lub owoce. Albo zupełnie z nich rezygnować. Albo wyrzucić z menu mięso. Restrykcyjne diety stosowane bez konsultacji z lekarzem czy dietetykiem mogą wyrządzić sporo zła, szczególnie młodym ludziom - ostrzegają naukowcy z SGGW.

Badane były dwie diety o kaloryczności 1200, obie pochodziły z internetu.

- Jedna to była dieta Dukana (od nazwiska autora, Pierre'a Dukana - red.), modna i wciąż stosowana przez różne osoby oraz wegetariańska - tłumaczy dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, współautorka badania.

Z badań wynika, że młodzi coraz częściej wybierają diety, które nie dostarczają im potrzebnych substancji odżywczych. I zbyt drastycznie tną ich kaloryczność.

Walka o odpowiedni bilans

"Z nadwagą lub otyłością zmaga się co piąty polski uczeń". Piramidą w problem Sen i wysiłek... czytaj dalej » Dwie badane przez naukowców kuracje 1200 kilokalorii tylko w 60 procentach pokrywały dzienne zapotrzebowanie młodego człowieka na energię.

Za bardzo redukowały węglowodany - w diecie Dukana aż do 49 proc. Dieta ta dostarczała za to za dużo białka - aż o 30 proc. przewyższała dzienne zapotrzebowanie. A to doprowadzić może nawet do uszkodzenia nerek.

Bezpiecznie tracić można tylko od pół do jednego kilograma tygodniowo. Młodej aktywnej kobiecie 2000 tysiące kilokalorii dziennie pozwoli utrzymać wagę około 60 kilogramów.

- Nasza energetyczność diety powinna być rozłożona równomiernie pomiędzy pięć posiłków o stałych porach, co trzy godziny - podkreśla dr inż. Marta Jeruszka-Bielak z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Jeśli więc wstajemy o siódmej rano, śniadanie powinno mieć koło 400 kilokalorii, zawierać białko, tłuszcze i węglowodany. Trzy godziny później jemy mniejsze drugie śniadanie. Około godziny 13 obiad. Potem są jeszcze sałatka owocowa i jogurt na podwieczorek. Na kolację sałatka z brokułów i tuńczyka. Wszystko zbilansowane i odżywcze.

Szkodzą zamiast odżywić

Przebadane diety internetowe mogą zrujnować zdrowie, nie dostarczają bowiem organizmowi wystarczającej dawki witamin, mikro- i makroelementów.

Leczenie raka witaminą C i rtęć w szczepionkach, czyli pseudonauka na uczelniach Szczepionki... czytaj dalej » Na przykład dieta 1200 kilokalorii zaspokaja jedynie 14 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę D. Dieta Dukana uboga jest w potas, z kolei dieta wegetariańska nie dostarcza witaminy B12 (odpowiadającej między innymi za prawidłową pracę układu nerwowego).

- Przez dłuższy okres stosowania taka dieta może doprowadzić do niedokrwistości. W międzyczasie (mogą pojawiać się) osłabienie organizmu, poczucie zmęczenia i jeżeli chodzi o witaminę B12 również zaburzenia układu nerwowego - mówi dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy.

Nic dziwnego, że biorący udział w badaniu źle się czuli - co czwarty ankietowany skarżył się na bóle głowy, a ponad połowa czuła osłabienie.