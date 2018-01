23.01 | Uczeń został ośmieszony przed dwóch nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie podczas próby poloneza do studniówki. Powodem był inny kolor jego skóry. Lokalna społeczność nie kryje oburzenia z powodu tego incydentu.

Chłopak miał zostać ośmieszony przez dwóch nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie podczas próby poloneza do studniówki w szkole, do której chodzi jego koleżanka. Powodem żartów był kolor jego skóry. Nauczyciele, którzy go uczą, oraz jego koledzy są oburzeni rasistowskimi uwagami i domagają się przeprosin.