O miejscu, w jakim się znaleźliśmy, o Polsce, która cieszy się stuleciem niepodległości, o naszej historii, perspektywach dla Polski i jej mieszkańcach. Rozmowa o Niepodległej z Natalią Fiedorczuk-Cieślak.

Autorka książek, powieści, piosenkarka, autorka muzyki - tak prowadzący program Max Cegielski przedstawiał swojego gościa. Natalia Fiedorczuk-Cieślak prowadzi również działalność solową pod nazwą Nathalie and the Loners, występuje też w zespole Urlatori e Łobuzzi, gdzie śpiewa i gra na gitarze basowej i instrumentach klawiszowych.

Co to jest Polska?

Rozmowa o Niepodległej z Michałem Rusinkiem O miejscu, w... czytaj dalej » - Obchody stulecia odzyskania niepodległości zbiegły się mniej więcej w czasie z rozbudzeniem świadomości patriotycznej moich dzieci - zaznaczyła Fiedorczuk-Cieślak. - Ponieważ one zaczęły mi w tym roku zadawać pytania: co to jest polska, co to jest za flaga, a dlaczego w innym kraju ktoś mówi w innym języku? Jest to zawsze pretekst do ponownej rewizji swoich poglądów - zaznaczyła.

Jak odpowiedziała dzieciom na pytanie: co to jest Polska? - Oczywiście inaczej odpowiedziałam sobie, inaczej dzieciom. Wyciągnęłam stosowne atlasy, pokazałam granice Polski, pokazałam, jak wygląda flaga, pokazałam coś, co najbardziej interesowało mojego syna, czyli strój gracza reprezentacji Polski w jakimś sporcie - wskazywała Fiedorczuk-Cieślak.

Jak dodała, te kwestie wracają do niej co jakiś, zwłaszcza w rozmowach z osobami z jej pokolenia. Zauważyła, że jako społeczeństwo szukamy tożsamości, nie tylko na poziomie narodowym.