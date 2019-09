"Nie czekając na oświadczyny mecenasa, wyszła za doktora". Para prezydencka czytała nowele

- To Narodowe Czytanie jest inne, może trudniejsze. Czytaliśmy już powieści, dramaty, jak "Wesele". Tym razem czytamy nowele reprezentujące różne style, różny język - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w sobotę w warszawskim Ogrodzie Saskim 8. Narodowe Czytanie. Odbywało się ono w ponad trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Prezydent zaznaczył, że tegoroczna edycja inicjatywy obrazuje 100 lat dziejów Polski.

Na ósme Narodowe Czytanie para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - wybrała osiem lektur. Jak zaznaczył prezydent, uczą nas one, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Osiem lektur na Narodowe Czytanie

Para prezydencka, po konsultacji z literaturoznawcami, wybrała tytuły, które przewijały się w propozycjach lektury Narodowego Czytania nadsyłanych przez internautów. Są to: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, "Orka" Władysława Reymonta, "Rozdziobią nas kruki, wrony" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego.



We wspólnym czytaniu w Ogrodzie Saskim wzięli udział także znani aktorzy m.in. Ewa Dałkowska, Anna Dymna, Anna Dereszowska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, a także Edward Linde-Lubaszenko, Robert Gonera i Rafał Zawierucha.

W sobotę prezydent i pierwsza dama w ramach akcji czytali także jedną z nowel w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będzie "Balladyna" Juliusza Słowackiego - zapowiedział prezydent Andrzej Duda, zamykając tegoroczne wydarzenie.