Niemiecki sąd wydał wyrok w sprawie napadu na polskiego taksówkarza

Sąd w Berlinie wydał wyrok w sprawie napadu na polskiego taksówkarza ze Świnoujścia. Trzy oskarżone osoby - kobieta i dwóch mężczyzn - zostały skazane na 2 lata i 9 miesięcy więzienia, 2 lata i 3 miesiące oraz rok i 6 miesięcy. Kierowca został zaatakowany przez klientów z Niemiec, a następnie wyrzucony z pojazdu. Dostał zawału serca, jest w stanie wegetatywnym.

14 sierpnia około godziny 10.40 na trasie pomiędzy Babigoszczą a Przybiernowem na poboczu drogi znaleziono ofiarę brutalnego ataku. Mirosław W., kierowca taksówki ze Świnoujścia, został zaatakowany przez klientów z Niemiec, a następnie wyrzucony z pojazdu. Miał być bity, duszony, a na gardle miał ślady po ostrym narzędziu.

Ranny taksówkarz zatrzymał przejeżdżający trasą samochód, po czym stracił przytomność na skutek zawału serca. W ciężkim stanie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Szczecinie. Przez kilka godzin walczono o jego życie. Mężczyzna obecnie jest w stanie wegetatywnym.

Sprawcy skradzionym samochodem uciekli do Berlina. Trzy dni po napaści trójkę podejrzanych - dwóch mężczyzn i jedną kobietę - zatrzymano w stolicy Niemiec oraz odzyskano skradziony samochód.

"Mój ojciec umiera"

Wyrok w sprawie napadu na polskiego taksówkarza wydał w poniedziałek sąd w Berlinie. Proces odbywał się właśnie tam, ponieważ sprawcy to obywatele Niemiec. Zatrzymani przez niemiecką policję przebywali w areszcie.

Jak wynika z informacji przekazanych TVN24 przez rzeczniczkę prasową sądu Lisę Jani, oskarżona w sprawie napadu na taksówkarza kobieta dostała wyrok 2 lat i 9 miesięcy więzienia, jeden mężczyzna - 2 lata i 3 miesiące, a drugi - 1 rok i 6 miesięcy. Wyroki są nieprawomocne.

Źródło: tvn24 Taksówkarz został znaleziony w pobliżu leśnego parkingu

- Mój ojciec umiera, a sąd zdecydował, że to wiek spowodował stan, w którym obecnie jest tata. Nasza prokuratura sądzi zupełnie co innego - powiedział syn napadniętego taksówkarza, pan Łukasz, w rozmowie z TVN24.

Jak relacjonował, sędzia powiedział, że sprawcy byli już karani i są znani ze swoich wcześniejszych przewinień.

"Każdy, kto się napije alkoholu, to będzie na jego korzyść?"

Pytany, jak sędzia uzasadniał takie kary, odparł: - Nie do końca byli świadomi swoich czynów, ponieważ byli pod wpływem alkoholu. Teraz każdy, kto się napije alkoholu, to będzie na jego korzyść, jak coś zrobi złego? Nie rozumiem.

- Jedyne, co teraz możemy zrobić, to odwołać się do sądu wyższej instancji, że nie zgadzamy się z wyrokiem tego sądu, ale czy przyniesie to jakikolwiek skutek, to wielki znak zapytania - dodał.

