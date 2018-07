Prezydent "próbuje rozpędzić samochód i zobaczyć, czy ściana, na którą pędzi, ustąpi"

Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

Decyzja dotycząca referendum "będzie trudna"

10 referendalnych pytań prezydenta i jedno zasadnicze - co na to Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko w rękach senatorów - odpowiedź we wtorek lub środę - wtedy odbyć się ma debata i głosowanie nad prezydenckim wnioskiem. Sceptycyzm i krytyka płynie nie tylko z ław opozycyjnych, ale i dawnego zaplecza Andrzeja Dudy, a to rzadko spotykana polityczna jedność myśli.

»