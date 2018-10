Chybicka: lekarze głosujący za procedowaniem projektu antyszczepionkowców poniosą kary





- Głosowanie w Sejmie w sprawie projektu antyszczepionkowców już spotkało się z krytyką Naczelnej Rady Lekarskiej. Wszyscy lekarze, którzy przycisnęli guzik za procedowaniem takiej ustawy, która świadczy o totalnej niewiedzy, poniosą kary – mówiła w programie "Tak jest" lekarz Alicja Chybicka, posłanka Platformy Obywatelskiej. Drugim gościem programu była Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15.

Obywatelski projekt antyszczepionkowców będzie procedowany w sejmowych komisjach - tak zdecydowali posłowie głosami Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz'15. Wcześniej negatywne stanowisko w tej sprawie wyraził rząd. Za odrzuceniem projektu ustawy zakładającej likwidację obowiązku szczepień ochronnych w pierwszym czytaniu opowiedziały się PO i Nowoczesna.

"Ustawa zagraża życiu i zdrowiu"

Ustawa antyszczepionkowców skierowana do komisji Obywatelski... czytaj dalej » W "Tak jest" w TVN24 Agnieszka Ścigaj z Kukiz’ 15 na pytanie, dlaczego zagłosowała, aby ustawę skierować do dalszych prac komisji, odpowiedziała, że "tak obiecała swoim wyborcom".

- Ponadto uważam, że problem jest. Widzimy wzrastająca liczbę dzieci nieszczepionych. Widzimy coraz więcej niepokojów. Pracuję od lat z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, widzę ich obawy – tłumaczyła.

- Skoro 120 tysięcy ludzi podpisuje takie ustawy, to czegoś brakło po drodze. Nie wolno lekceważyć nikogo (...) Uważam, że jak nie podejdzie się poważnie do tematu, to będzie on narastał - dodała.

Z kolei posłanka PO Alicja Chybicka stwierdziła, że przepisy zaproponowanej ustawy "zagrażają życiu i zdrowiu człowieka".

- W średniowieczu powstała pierwsza szczepionka. Pozbyliśmy się chorób, które zabijają ludzi, które łatwo się przenoszą. Umieram ze strachu, co będzie (...). To wstyd, żeby posłowie nacisnęli guzik za zagrożeniem życia i zdrowia. Nie jest argumentem politycznym, że ludzie tego żądali. Wyborca może zażądać różnych niemądrych rzeczy. My jesteśmy po to, aby tworzyć dobre prawo – powiedziała.

Ścigaj podtrzymywała jednak, problem istnieje i trzeba o nim rozmawiać. – Ale na Boga, merytorycznie – odparła Chybicka.

Krytyka Naczelnej Rady Lekarskiej

- Głosowanie w Sejmie już spotkało się z krytyką Naczelnej Rady Lekarskiej. Wszyscy lekarze, którzy przycisnęli guzik za procedowaniem takiej ustawy, która świadczy o totalnej niewiedzy, poniosą kary – powiedziała posłanka PO.

- Wcisnęłam nie tylko guzik przeciw procedowaniu takiej ustawy, ale wystąpiłam w czasie czytania ustawy budżetowej z pytaniem, czy zabezpieczono pieniądze na edukację, bo widać jest ona niewystarczająca –dodała.

