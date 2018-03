Foto: tvn24 Video: tvn24

Przesłuchanie funkcjonariusza ABW przed komisją śledczą...

07.02 | Wnioskowaliśmy do prokuratury, by wystąpiła do Urząd Kontroli Skarbowej o przeprowadzenie kontroli we wszystkich spółkach z grupy Amber Gold i OLT Express. Inspektorzy zgłaszali się do nas po dokumenty, ale tylko dotyczące firm pośrednich - zeznał w środę przed komisją śledczą funkcjonariusz ABW.

»