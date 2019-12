Babcia, matka i dziecko zginęli w wypadku. Kierowca ciężarówki stanie przed sądem





Do tego tragicznego wypadku doszło w czerwcu w Myszyńcu Starym (woj. mazowieckie) na drodze w kierunku Olsztyna. Zderzyły się trzy samochody. Osobowym citroenem podróżowała rodzina. Auto zostało zmiażdżone między dwiema ciężarówkami. Matka i babcia zginęły na miejscu. 9-letni chłopiec zmarł w szpitalu. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała akt oskarżenia przeciwko kierowcy ciężarówki, który - zdaniem śledczych - jechał za szybko i zbyt blisko samochodu osobowego.

Tragedia rozegrała się 24 czerwca przed południem na drodze krajowej nr 53 w Myszyńcu Starym (województwo mazowieckie). Osobowym citroenem podróżowała rodzina – matka, jej 9-letni syn i jego babcia. Ich samochód dostał się między dwie ciężarówki - dafa i scanią.

Kierująca citroenem Dorota D., matka dziecka, oraz jego babcia Regina D. zginęły na miejscu. Ich syn i wnuk - Alec - został przetransportowany śmigłowcem LPR do wojewódzkiego szpitala dziecięcego w Olsztynie; niestety zmarł następnej nocy.

"Umyślna katastrofa"

- Kierowca najechał na stojący przed nim samochód osobowy citroen C4 i doprowadził do wciśnięcia go pod naczepę poprzedzającego go, stojącego pojazdu ciężarowego - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Wiesław P. jest oskarżony o umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, a także umyślne spowodowanie wypadku drogowego na skutek niedostosowania prędkości do warunków, niezachowania należytej ostrożności i bezpiecznego odstępu od auta osobowego, za którym jechał.



W śledztwie Wiesław P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wskazał jednak, że nie pamiętał przebiegu zdarzenia. Kierowcy grozi kara do ośmiu lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 10 lat.