Foto: PAP/Jakub Kamiński Video: tvn24

Macierewicz: ta komisja nie służyła do ustalenia czegokolwiek

21.06 | - Ta komisja nie służyła do ustalenia czegokolwiek. Służyła do przedstawienia materiału dowodowego, który był punktem odniesienia dla prezentacji, jaka miała miejsce 10 kwietnia. Tutaj nie chodziło o dodatkowe konkluzje – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapytany o powołaną przez siebie podkomisję do spraw ponownego zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. We wtorek posłowie Platformy Obywatelskiej z komisji obrony określili prezentację podkomisji mianem "kompromitacji". - Nie było żadnych dowodów na wcześniej stawiane tezy – ocenili.

»