O koalicjach na jesienne wybory i rekonstrukcji rządu. Zapraszamy na "Fakty po Faktach"

Co dalej z Koalicją Europejską? Czy Wiosna namówi do współpracy inne lewicowe formacje? Z kim pójdzie PSL? To główne tematy sobotniego wydania "Faktów po Faktach". Porozmawiamy też o ekstradycji Marka Falenty, rekonstrukcji rządu i dzisiejszej Paradzie Równości w stolicy.