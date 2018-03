MSZ Rosji wezwało polskiego ambasadora. Na spotkania czekają też dyplomaci z Niemiec i Francji





Rosyjskie MSZ wezwało w piątek polskiego ambasadora Włodzimierza Marciniaka. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.30.

W piątek do siedziby rosyjskiego MSZ oprócz polskiego ambasadora przybyli także ambasadorowie Francji oraz Niemiec, Sylvie Bermann i Ruediger Freiherr von Fritsch - podała agencja Reutera. Według jej dziennikarza przed budynkiem rosyjskiego MSZ pojawił się także oficjalny samochód ambasadora Wielkiej Brytanii, Laurie’ego Bristowa.

Na razie nie poinformowano oficjalnie, jaki jest cel ich wizyty.

Przed wejściem do budynku ambasador von Fritsch oświadczył, że Niemcy są otwarte na dialog z Rosją i chcą dobrych relacji z tym krajem. Podkreślił, że Moskwa powinna odpowiedzieć na wysuwane wobec niej zarzuty o przeprowadzony w Wielkiej Brytanii zamach na byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. O atak ten Londyn oskarża Moskwę.

Polska jak większość państw UE

W poniedziałek Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. Był to gest solidarności z Wielką Brytanią, której władze oskarżają Rosję o atak bronią chemiczną na Siergieja Skripala i jego córkę, do którego doszło 4 marca w Salisbury.

Na podobny ruch wobec Moskwy zdecydowała się większość państw Unii Europejskiej oraz m.in. Stany Zjednoczone i Kanada.

W ocenie polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, Wielka Brytania stała się celem "bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej Europy celowe użycie broni chemicznej przeciwko grupie cywilów na obszarze Europy".

Jak zaznaczył minister, MSZ podjęło tę decyzję po konsultacji z premierem Mateuszem Morawieckim, "partnerami zagranicznymi" oraz "innymi instytucjami Rzeczypospolitej".

- To część szerszej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej i NATO - informował Czaputowicz. Wyjaśnił, że informacja ta została przekazana ambasadorowi Rosji w Polsce podczas poniedziałkowego spotkania w resorcie spraw zagranicznych z wiceministrem Piotrem Wawrzykiem.

Źródło: tvn24.pl Reakcja UE na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii