Protest mundurowych trwa. Resort odnosi się do postulatów związkowców

Trwają rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych - poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania omówiono postulaty związkowców złożone w resorcie 4 lipca. - Były to uwagi do zapisów merytorycznych treści tego porozumienia - wyjaśniał szef policyjnych związkowców Marcin Kolasa.

Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, będzie gościem programu "Fakty po Faktach" TVN24 o godzinie 19:25.

"Zakaz oflagowania". Reakcja ministra i związkowców na pismo szefa straży pożarnej Związkowcy... czytaj dalej » Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował w komunikacie, że ze związkowcami spotkał się Edward Zaremba, powołany przez szefa MSWiA pełnomocnik do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi. Podkreślono, że na spotkaniu zostały omówione postulaty służb związane między innymi z uposażeniem funkcjonariuszy.

W komunikacie zaznaczono również, że wcześniej szef MSWiA Joachim Brudziński podczas rozmowy z przedstawicielem związkowców podkreślił, iż wspólnym celem MSWiA i strony społecznej jest dalsza poprawa warunków służby funkcjonariuszy.

Zaznaczono, że resortowi zależy na głosie strony związkowej, ale wszelkie próby upolitycznienia kwestii związanych z akcją protestacyjną nie służą otwartemu dialogowi.

- Nowoczesne, sprawne służby i godnie wynagradzani funkcjonariusze to podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa. A to właśnie bezpieczeństwo obywateli jest wartością nadrzędną i nie ma barw politycznych - powiedział Brudziński.

"Trwają prace nad stworzeniem porozumienia"

Z kolei przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa podkreślił, że podczas spotkania obie strony pracowały nad uwagami przedstawionymi w poniedziałek przez ministerstwo do projektu porozumienia, który związkowcy przekazali 4 lipca.

- Były to uwagi do zapisów merytorycznych treści tego porozumienia. Dalej trwają prace nad stworzeniem porozumienia, które będzie gwarantowało realizację postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (FZZSM) i będzie możliwe do podpisania przez ministra - zaznaczył Kolasa. Szef FZZSM dodał, że do kolejnego spotkania ze stroną rządową dojdzie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

- Jesteśmy zadowoleni ze spotkania. Podniesiony został przez przedstawicieli strony związkowej bardzo mocno postulat wprowadzenia następnych etapów podwyżek ponad to, co jest zagwarantowane w ustawie modernizacyjnej na lata 2017-2020 jako wzmocnienie tej ustawy, która bardzo dobrze została odebrana przez funkcjonariuszy - podkreślił.

Niezadowolenie służb mundurowych

Szef policyjnych związkowców: ostatnio jest nas zbyt wielu na protestach Wolałbym, żeby... czytaj dalej » Protest policjantów trwa od 10 lipca, od 16 lipca dołączyli do nich funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Decyzję o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 złotych, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca wysłali swoje postulaty do szefów ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów i Sprawiedliwości. Jeszcze w marcu Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.

Później Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw, między innymi w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zapowiedziano również zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale podkreślono żądanie likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie jest to 55 lat.