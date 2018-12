Zaangażowanie USA "jest niepodważalne". Wspólna wizyta Mosbacher i Błaszczaka

Video: Fakty TVN

Ambasador USA zapowiada, że "załatwi" sprawę wiz "do końca...

"Jestem gotowa, żeby załatwić dla was sprawę wiz, i to do końca przyszłego roku" - mówi Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i podkreśla, że Polska to wspaniały i najsilniejszy w regionie sojusznik Ameryki. Georgette Mosbacher w wywiadzie dla TVN24 przypomniała także, że amerykańska administracja analizuje możliwość stałej obecności w Polsce amerykańskich wojsk.

