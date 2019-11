Morderca znikał z więzienia, kiedy chciał. Afera w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich

Foto: Shutterstock

Przemycali haszysz

Prawie 54 kilogramy haszyszu zabezpieczyli policjanci gdańskiego CBŚP we współpracy z MOSG z Gdańska. Funkcjonariusze zatrzymali w sumie 7 osób, które brały udział w procederze przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski. Już wiadomo, że mężczyźni oprócz przestępczości narkotykowej mają na swoim koncie włamanie do magazynu urzędu celnego i kradzież maszyn do produkcji papierosów, jak też gotowych wyrobów tytoniowych wartości co najmniej 3 mln złotych. W śledztwie prowadzonym przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej PK w Gdańsku wszyscy usłyszeli zarzuty, a 6 osób najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sprawa była koordynowana przez Europol.

»