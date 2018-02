Medal dla Morawieckiego za "służbę Polsce i przyśpieszenie wzrostu ekonomicznego"





Premier Mateusz Morawiecki został nagrodzony medalem od Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej (The American Institute of Polish Culture) podczas 46. polonijnego balu w Miami - poinformowała senator Anna Maria Anders, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego.

W uzasadnieniu zaznaczono, że premier Mateusz Morawiecki otrzymał nagrodę za "służbę Polsce, przyśpieszenie wzrostu ekonomicznego i sprzyjanie wspaniałym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi".



"Jeśli Tillerson wypowiada się o Polsce, to mamy poważny problem" Amerykanie mieli... czytaj dalej » Senator Anna Maria Anders, która odebrała nagrodę w imieniu premiera wyjaśniła, że medal jest "specjalnym odznaczeniem dla osób, które bardzo dobrze reprezentują Polskę za granicą, zarówno w wymiarze kultury jak i gospodarki".

Polskie dni w Miami

Jak mówiła, organizatorem wydarzenia jest honorowa konsul w Miami Blanka A. Rosenstiel. - To wielka działaczka polonijna. Rosenstiel organizuje bale polonijne od 46 lat. Mamy dla niej ogromny szacunek - mówiła Anders. Dodała, że obowiązki premiera nie pozwoliły mu uczestniczyć w uroczystości.



Polsko-Amerykańskie Forum Przywództwa odbywa się 9-11 lutego w Miami, USA. Uczestniczą w nim przedstawiciele polskiej i amerykańskiej administracji (m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys), organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy.



- Temat konferencji dotyczył współpracy pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi. To coś co ja oczywiście bardzo promuję. Zaczęłam współpracę ze stanem Nevada - mamy proklamację i różne umowy podpisane. Podczas mojej poprzedniej wizyty promowałam stan Georgia, obecnie trwają rozmowy w kwestii Teksasu i Oklahomy - poinformowała Anders.



Jak dodała, dyskutowano o tym co zrobić, aby pojawiało się więcej inwestycji amerykańskich w Polsce i polskich w Ameryce.



Wcześniej, odbył się Kongres 60 milionów, którego nazwa nawiązuje do liczby Polaków na świecie. Według ministerstwa inwestycji i rozwoju, ideą leżącą u podstaw kongresu jest integracja polskich środowisk biznesowych działających w Polsce i poza granicami kraju.



Minister Kwieciński w Miami: poziom handlu między Polską a USA mógłby być znacznie wyższy Czas, aby... czytaj dalej » - Kongres 60 milionów to konferencja gospodarki dla Polonii. Uczestniczyli w niej reprezentacji Polonii z całych Stanów Zjednoczonych - powiedziała pełnomocniczka rządu do spraw dialogu międzynarodowego.

Według niej szczególnie ważne były rozmowy kuluarowe. Poznałam bardzo wartościowych ludzi. Konferencję uważam za bardzo udaną - oceniła Anders.

"Zachęcamy Polonię do inwestowania w Polsce"

Jak wyjaśnił minister Jerzy Kwieciński, jednym z zadań, stojących przed rządem jest "silniejsze włączenie Polonii w procesy gospodarcze w kraju".

- Zachęcamy Polonię do inwestowania w Polsce. Zmieniamy prawo gospodarcze na bardziej przyjazne. Finalizujemy prace nad konstytucją dla biznesu i ustawą reformującą system wsparcia inwestorów - mówił Kwieciński.



Z kolei wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak przypomniał, że ok. 70 proc. amerykańskiego kapitału w Polsce koncentruje się w województwach podkarpackim (41 proc.) i mazowieckim (26 proc.). - Liczymy na wysokiej jakości amerykańskie inwestycje także w pozostałych województwach - mówił Hamryszczak.



Odbywający się w Miami na Florydzie Kongres 60 milionów - Globalny Zjazd Polonii ma na celu integrację polskich środowisk biznesowych w kraju oraz poza jego granicami. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna edycja kongresu odbędzie się jeszcze w tym roku w Rzeszowie.

