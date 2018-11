Morawiecki zadowolony po szczycie w sprawie brexitu





Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków - ocenił premier Mateusz Morawiecki w wideo opublikowanym na Twitterze i podsumowującym niedzielny szczyt w Brukseli ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE . Zdaniem premiera warto było skutecznie i merytorycznie negocjować.

Przywódcy państw i rządów 27 krajów UE zatwierdzili w niedzielę na szczycie w Brukseli umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i deklarację polityczną ws. przyszłych relacji. Dokument rozwodowy musi zostać teraz przegłosowany przez parlamenty europejski i brytyjski.

- Z tą dobrą wiadomością wracamy do Polski. Warto skutecznie i merytorycznie negocjować. Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków - mówił szef rządu w wideo opublikowanym na Twitterze Kancelarii Premiera.



Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu niedzielnego szczytu UE ws. brexitu w Brukseli powiedział, że umowa ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE gwarantuje prawa polskich obywateli na wyspach brytyjskich i ma również zabezpieczyć kwestie finansowe.



Premier w podsumowującym ten szczyt wideo podkreślił ponadto, że "dla nas był to proces trudny, ale musieliśmy zagwarantować prawa polskich obywateli mieszkających na Wyspach Brytyjskich i w pełni to się udało". Jak dodał, udała się jeszcze inna niesamowicie ważna rzecz, czyli zapewnienie finansowania brytyjskiego dla wszelkich projektów unijnych, które toczą się w Polsce i które jeszcze mogą się rozpocząć w kolejnych latach w obecnej perspektywie budżetowej.



