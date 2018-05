Samoloty są, ale prezydent i premier z nich nie korzystają. "Ten proces się kończy"

Samoloty dla VIP-ów muszą mieć odpowiednią liczbę "wylatanych godzin", ten proces się kończy, ale jeszcze nie został zakończony - wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej. Szef rządu pytany był, kiedy z tych samolotów zaczną korzystać on i prezydent.

Premier został zapytany o samoloty dla VIP w kontekście tego, że w związku z odwołaniem przez przewoźnika (PLL LOT) lotu z Chicago do Warszawy, którym miała wracać polska delegacja, prezydent Andrzej Duda wrócił do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych we wtorek, a nie w poniedziałek, jak planowano.

"Odważna decyzja"

MON broni zamówienia samolotów dla VIP-ów. "Realizowane było pod nadzorem służb" Umowa z Boeingiem... czytaj dalej » Pytany, kiedy samoloty dla VIP-ów zaczną być wykorzystywane przez niego i prezydenta, premier Morawiecki odpowiedział, że samoloty te muszą mieć odpowiednią ilość "wylatanych godzin".

- Podjęliśmy bardzo odważną decyzję, którą, wbrew takiemu torpedowaniu przez wiele lat przez niektórych, trzeba było podjąć, czyli zakup nowszych samolotów, dobrych, nowoczesnych samolotów do podróżowania - podkreślał premier. - Te samoloty muszą mieć odpowiednią liczbę wylatanych godzin, również z pilotami, którzy te samoloty będą obsługiwali i ten proces się kończy, ale jeszcze nie został zakończony - dodał.

Po katastrofie smoleńskiej i rozformowaniu 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego wojsko wykonywało przeloty z VIP śmigłowcami należącymi do 1. Bazy LTR, która zastąpiła specpułk, oraz samolotami transportowymi wykorzystywanymi między innymi w rejonach, dokąd niemożliwe są loty cywilne. Transport na większe odległości odbywa się czarterowanymi od PLL LOT pasażerskimi samolotami Embraer 175.

Nowe samoloty

Nowe samoloty dla VIP-ów. Wszystko, co musisz wiedzieć o Gulfstreamach Na pokład zabiorą... czytaj dalej » W marcu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej i amerykański koncert Boeing podpisały umowę na dostawę trzech specjalnie wyposażonych - dwóch nowych i jednego używanego - samolotów Boeing 737-800NG w konfiguracji BBJ2 (Boeing Business Jet).

W listopadzie ubiegłego roku zaprezentowano pierwszy z trzech samolotów Boeing 737-800NG. Fabrycznie nowa (a nie, jak zakładano wcześniej, używana) maszyna, dostarczona w konfiguracji pasażerskiej, zostanie przebudowana do standardu VIP. Kolejne dwa samoloty, przystosowane do przewozu po 65 pasażerów, już w wersji z salonką, mają być dostarczone w 2020 roku. Wartość kontraktu to 523 miliony dolarów - 2,066 miliarda złotych netto, a z podatkiem ponad 2,5 miliarda złotych.

Ponadto w czerwcu i lipcu ubiegłego roku zostały dostarczone dwa 16-miejscowe transatlantyckie samoloty dla VIP - Gulfstream G550.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wnętrze samolotu dla VIP-ów Gulfstream G550