W Polsce 70 procent leków, które kupujemy pochodzi z zagranicy i tę zależność chcemy zmienić. Chcemy, aby leki były coraz tańsze i coraz częściej polonizowane - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin ogłosili w środę utworzenie programu badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Na ten cel w tym roku przeznaczone zostanie pół miliarda złotych. Powstanie też Instytut Biotechnologii Medycznej.



- Zdrowie jest dla nas priorytetem, ale też jednocześnie szansą rozwojową - mówił Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej.



Jak dodał, Instytut Biotechnologii Medycznej, który ma powstać, ma "szansę być taką bardzo nowoczesną organizacją, dzięki której nasz poziom medycyny w obszarze biotechnologii wejdzie na zupełnie nowe, nieznane do tej pory obszary".

70 procent leków z zagranicy

Morawiecki tłumaczył, że w Polsce kupujemy 70 procent leków zagranicznych. Tymczasem - wskazał - w Niemczech czy Francji ponad 90 procent kupowanych leków są to produkty francuskie lub niemieckie.

- Ten pierwszy okres transformacji polskiej doprowadził do takich zmian w naszym systemie refundacji leków i służby zdrowia, że jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od tych zagranicznych ośrodków. Chcemy tę zależność zmniejszać. Chcemy, aby leki były coraz tańsze, aby były coraz częściej polonizowane - mówił premier.

- Poprzez nasze działania w ramach przedsiębiorczego państwa dołączyć do przedsiębiorczej nauki w ramach tworzonego instytutu - podkreślił.

"Pół miliarda złotych na badania biotechnologiczne"

Jarosław Gowin podziękował w premierowi za to, że za jego sprawą "jeszcze w tegorocznym budżecie znalazło się pół miliarda złotych na badania biotechnologiczne".

- Operatorem tych 500 milionów złotych będzie docelowo Europejski Instytut Technologiczny (...) we Wrocławiu. To on zapewni obsługę administracyjną, więc tutaj nie będą potrzebne żadne dodatkowe etaty, natomiast środki na badania, drogą konkursową przydzielone będą istniejącym już zespołom badawczym, funkcjonującym czy to w Polskiej Akademii Nauk, czy to na polskich uczelniach - zapowiedział wicepremier.

Jak zaznaczył, powołanie programu to "informacja, która w pierwszej kolejności ucieszy polskich pacjentów dlatego, że dzięki tym środkom powstaną polskie leki przeciw dwóm najważniejszym chorobom: przeciw chorobom serca i chorobom nowotworowym". - Ale to jest jednocześnie znakomita wiadomość dla polskich naukowców - dodał Gowin.

- Ta inwestycja, inwestycja w badania nad nowoczesnymi lekami, ma też znaczenie gospodarcze, dlatego że te pieniądze będą inwestowane w polskie firmy i, co bardzo ważne, te badania będą komercjalizowane (...), a środki pozyskane z komercjalizacji będą wracały do instytutów, będą wracały do zespołów badawczych i będą przeznaczane na kolejne badania - mówił wicepremier.