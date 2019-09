Fogiel: Morawiecki kandydatem na premiera

Video: tvn24

"Pora, żeby Polska dołączyła do Europy także w zakresie...

06.09.| - Chcę zwrócić uwagę na to, że normą polskiej polityki jest to, że wychodzi tłum mniej lub bardziej spoconych facetów i mówią o polityce. I ona jest tak kompletnie sprzeczna z tym, co się dzieje w Europie, że pora to zmienić. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry akcent i pokazanie kierunku, a za tym idą rozwiązania programowe - powiedział Sienkiewicz, tłumacząc dlaczego podczas konwencji większą część programu prezentowały polityczki Koalicji Obywatelskiej.

»