Jaruzelska: kolejnym krokiem może być próba pozbycia się...

10.03 | Staram się podchodzić do tego z godnością, tak jak mój ojciec by do tego podszedł - powiedziała Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego komentując ustawę degradacyjną. Zapowiedziała, że nie będzie walczyła o to, by nie odebrano jej ojcu stopnia wojskowego.

