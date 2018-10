MON: program Homar wchodzi w fazę realizacji

Polska przekazała stronie amerykańskiej szczegółowe zamówienie (Letter of Request) na dostawę dywizjonu M142 HIMARS w ramach realizacji zadania o kryptonimie Homar - w piątek poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Systemy Homar miały być elementem "kłów Polski", czyli broni dalekiego zasięgu zdolnej do atakowania celów na wrogim terytorium.

Jak podkreśliło MON w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, systemów mobilnych wyrzutni HIMARS używa obecnie kilkanaście państw NATO. Do Polski "w ramach programu dostarczony zostanie wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km" - zaznaczył resort obrony.

"System HIMARS pozwoli na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych. Stanowi to niezwykle ważny element realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych RP. Razem z wyrzutniami rakietowymi, Polska pozyska również środki rażenia oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy" - czytamy w komunikacie. Szef MON: baza USA w Polsce umocni bezpieczeństwo regionalne Minister obrony... czytaj dalej »

Następny krok: projekt umowy

MON wyjaśniło, że "przyjęty tryb pozyskiwania uzbrojenia ma przyśpieszyć dostawę pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR, w ramach przewidzianych na ten cel środków finansowych".

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w lipcu informował, że po trzech latach analiz i negocjacji MON kończy procedurę zakupu rakiet dalekiego zasięgu o nazwie Homar. Zamiast tego podjęto decyzję o zakupie uzbrojenia bez przetargu w ramach procedury Foreign Military Sales, czyli wprost od rządu USA.

"Kolejnym krokiem będzie wynegocjowanie przez MON projektu umowy", poinformowano w piątek.

"Zgodnie z zapowiedzią"

O przekazaniu Amerykanom zamówienia poinformował również sam minister Błaszczak na Twitterze. "Przekazaliśmy stronie amerykańskiej Letter of Request na dostawę jednego dywizjonu M142 HIMARS. Zgodnie z moją zapowiedzią, Homar czyli jeden z ważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych wchodzi w fazę realizacji" - napisał.

Przekazaliśmy stronie amerykańskiej Letter of Request na dostawę jednego dywizjonu M142 HIMARS. Zgodnie z moją zapowiedzią, Homar czyli jeden z ważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych wchodzi w fazę realizacji. #DotrzymujemySłowa — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 19 października 2018

"Kły Polski"

W ramach programu Homar MON chce kupić 56 nowoczesnych wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu (według dotychczasowych oficjalnych dokumentów), choć Antoni Macierewicz - kiedy był jeszcze szefem resortu obrony - mówił, że docelowo może być ich nawet 160. Wszystkie rakiety mają być precyzyjnie naprowadzane.

Polskie wojsko obecnie nie ma takich możliwości. Systemy Homar miały być elementem "kłów Polski", czyli broni dalekiego zasięgu zdolnej do atakowania celów na wrogim terytorium.