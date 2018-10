"Misiek" usłyszał zarzuty. Adwokat: nie przyznaje się, odmówił wyjaśnień





»

Paweł M., pseudonim Misiek, lider kiboli Wisły Kraków, usłyszał w sobotę zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz rozprowadzania dużych ilości narkotyków. Jak oświadczył jego adwokat Andrzej Mucha, oskarżony nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Sprowadzony w piątek do kraju Paweł M., pseudonim Misiek, przebywa w areszcie. W sobotę prowadzono z nim czynności w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Postawione mu zostały dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, której celem był obrót narkotykami. Drugi wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. "Misiek" w polskim areszcie. Włoski sąd tłumaczy, dlaczego go wypuścił Paweł M.... czytaj dalej »

Jak poinformował TVN24 obrońca oskarżonego, Paweł M. nie przyznał się do postawionych mu zarzutów.

- Nasze stanowisko jest takie, że M. nie przyznaje się do stawianych zarzutów i odmawia składania wyjaśnień - poinformował Andrzej Mucha.

- Dowody, które zostały nam na dzień dzisiejszy przedstawione, to nie są dowody, które byłyby wiarygodnymi - podkreślił.

"Misiek" przekazany Polsce

Paweł M. przyleciał do Warszawy z Mediolanu w piątek w nocy w asyście polskich policjantów. "Misiek", stojący na czele "Sharksów", grupy pseudokibiców Wisły Kraków, został zatrzymany pod koniec września na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w miejscowości Cassino na południe od Rzymu. Wytropili go tam "łowcy cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z miejscowymi karabinierami.

Paweł M. posługiwał się we Włoszech fałszywym dokumentem tożsamości. Jego zatrzymanie było zwieńczeniem wielomiesięcznej międzynarodowej operacji. Po zatrzymaniu M. czekał w areszcie na ekstradycję. Decyzją sądu w Rzymie po kilkunastu dniach wyszedł na wolność i w ramach dozoru miał obowiązek codziennie zgłaszać się na policję.

Lider krakowskich kiboli "Misiek" wyszedł z aresztu. "Tylko od niego zależy, czy wróci do kraju" Włoski sąd... czytaj dalej » - Paweł M. został zwolniony z aresztu ze względu na upływ terminu, jaki zakłada włoskie prawo, dodatkowo wyraził wcześniej zgodę na swoją ekstradycję - poinformował tvn24.pl, Luciano Panzani, prezes wydziału karnego Sądu Apelacyjnego w Rzymie.

"Sharksi" w "Superwizjerze"

Dziennikarze "Superwizjera" TVN pokazali w reportażu, jak bandyci przejęli władzę w Wiśle Kraków. Gang pseudokibiców "Wisła Sharks" opanował też rynek narkotyków, a także zajmował się rozbojami, porwaniami i kradzieżami. W maju Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję wymierzoną w "Sharksów" i współpracujących z nimi kiboli Ruchu Chorzów. W trakcie operacji zatrzymano kilkadziesiąt osób, ale nie samego "Miśka".

Dwa dni przed operacją szef gangu "Sharksów" wyleciał z Polski do Włoch. Poszukiwania Pawła M. zintensyfikowano po materiale "Superwizjera" TVN wyemitowanym w połowie września.

Rzucił nożem we włoskiego piłkarza

"Misiek" był wcześniej karany między innymi za to, że w październiku 1998 roku czasie meczu Wisły Kraków z włoskim klubem AC Parma rzucił nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio. W 2001 roku Sąd Najwyższy utrzymał za to przestępstwo wyrok 6,5 roku więzienia, orzeczony w 2000 roku. Kasacja obrońcy Pawła M. została wtedy odrzucona. Przed tą sprawą Paweł M. był dwukrotnie karany przez krakowskie sądy. W maju 1997 roku na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za pobicie mieszkańca Krakowa (karę później odwieszono), a w marcu 2000 roku na rok więzienia za pobicie policjanta.