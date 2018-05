Twierdzą, że nagrody przekazali. Dowodów nie pokazali. "Nie jestem w stanie nikogo zmusić"





Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapewniła w środę, że wszyscy czynni politycy, którzy otrzymali nagrody w rządzie Beaty Szydło, wpłacili je na cele dobroczynne. Konkretnych informacji jednak nie podała. Pytana przez dziennikarzy, dlaczego nie przedstawiono dowodów, na przykład potwierdzeń przelewów, odparła: - Nie jestem w stanie nikogo do niczego zmusić.

Gdy po interpelacji posła PO Krzysztofa Brejzy wyszło na jaw, że członkowie rządu i sama premier dostali w 2017 roku nagrody (od 65 tysięcy do 82 tysięcy złotych), opozycja ostro krytykowała Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy po ujawnieniu tej sprawy spadły notowania partii rządzącej w sondażach, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że obdarowani ministrowie gabinetu Szydło do połowy maja przekażą nagrody na Caritas.

Platforma żąda zwrotu nagród do budżetu. "Jedno wielkie oszustwo" W nocy minął... czytaj dalej » Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin początkowo zapowiadał, że powstanie zbiorcza lista członków rządu, którzy wpłacili nagrody na cele dobroczynne. Gdy we wtorek minął wyznaczony przez partię termin, okazało się, że listy nie będzie.

Mazurek: nie życzą sobie podawania danych

- Wszystkie osoby, które są czynnymi politykami, które są w parlamencie, które były zobligowane, żeby przekazać pieniądze, przekazały je. Poza trzema osobami, które już w polityce nie są - powiedziała w środę Mazurek.

Trzy osoby, które nie zostały "zobligowane" do zwrotu nagród, to była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, były minister finansów Paweł Szałamacha i były minister skarbu Dawid Jackiewicz.

Rzeczniczka PiS dopytywana, który z byłych ministrów, ile i na jaki cel wpłacił, odesłała dziennikarzy do Caritas - organizacji związanej z Kościołem katolickim, na rzecz której mieli wpłacać równowartość nagród. Na pytanie, dlaczego to Caritas, która jest organizacją pozarządową, a nie rząd czy partia, ma udzielać takich informacji, Mazurek odparła, że niektórzy zainteresowani nie życzyli sobie ujawnienia danych z przelewów.

- W przelewach są numery kont. Kilka osób przekazało poza Caritasem wsparcie dla osób indywidualnych, które nie życzą sobie, aby ich nazwiska ujawniać. I my to szanujemy - tłumaczyła.

Dziennikarze przypomnieli rzeczniczce PiS, Tomczyk: sprawa nagród dla ministrów to wierzchołek góry lodowej Mamy do czynienia... czytaj dalej » że trzej wiceministrowie - Jarosław Sellin, Jarosław Stawiarski i Paweł Szefernaker - pokazali publicznie kopie przelewów. Zaczernili na nich tylko prywatne dane. A numery kont organizacji dobroczynnych są przez te organizacje podawane do publicznej wiadomości.

Mazurek w końcu przyznała: - Macie państwo rację. Tylko ja nie jestem w stanie nikogo do niczego zmusić.

Rzeczniczka PiS poinformowała, że deklaracje , iż nagrody zostały przekazane na cele dobroczynne, złożyło we władzach partii "około 55 osób".

Mówią, że nie ujawnią kwot ani obdarowanych

Obecny minister środowiska Henryk Kowalczyk oświadczył we wtorek, że nie powie publicznie, ile wpłacił na Caritas, a były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko podkreślił, że nie ma zwyczaju rozmawiać o przekazywanych przez siebie darowiznach.

"To bardzo niedobre, jeśli sprawy państwowe załatwiamy pod publiczkę" W sposobie... czytaj dalej » Była premier, obecnie wicepremier Beata Szydło, poinformowała pośrednio, że wpłaciła nagrodę, którą sama sobie przyznała, na cel dobroczynny. Według ustaleń TVN była premier przekazała nagrodę na cele charytatywne. "Pani premier zawsze postępuje zgodnie z ustaleniami kierownictwa partii. Ta zasada dotyczy również sprawy nagród" - brzmi komunikat, który otrzymała nasza dziennikarka.

Obecny premier, a były wicepremier Mateusz Morawiecki, zapowiadał już w marcu, że swoją nagrodę odda na cele dobroczynne. Nie ujawnił jednak, ile dokładnie przekaże i komu. Gdy grupa opozycyjnych posłów zapytała o to w interpelacji, minister w kancelarii Morawieckiego Grzegorz Schreiber odpowiedział, że "Informacja dotycząca celu charytatywnego, na jaki została przekazana nagroda, nie stanowi informacji publicznej".

W tej sytuacji zebraliśmy i uporządkowaliśmy w formie tabeli informacje na temat losów nagród, jakie otrzymali ministrowie rządu Beaty Szydło. Zaznaczyliśmy w zestawieniu, skąd wiadomo, że dany polityk przekazał nagrodę - czy jest to dowód, czy tylko deklaracja. Odnotowaliśmy również, kto podał kwotę i kto pokazał potwierdzenia przelewu.

Co politycy PiS zrobili z nagrodami od Beaty Szydło Co politycy PiS zrobili z nagrodami od Beaty Szydło Imię i nazwisko polityka Kiedy i jak poinformował o przekazaniu nagrody Komu przekazał nagrodę Czy podał kwotę, którą przekazał Czy pokazał potwierdzenie przelewu Beata Szydło Oświadczenie przesłane TVN24 15.05.2018: "Pani premier zawsze postępuje zgodnie z ustaleniami kierownictwa partii. Ta zasada dotyczy również sprawy nagród". Brak informacji NIE NIE Mateusz Morawiecki Konferencja prasowa 5.03.2018: "Środki, które mi zostały przyznane, przeznaczyłem na cele charytatywne" Brak informacji "Informacja dotycząca celu charytatywnego, na jaki została przekazana nagroda, nie stanowi informacji publicznej" - twierdzi Grzegorz Schreiber, minister w KPRM NIE NIE Piotr Gliński Wypowiedź w RMF FM 15.05.2018: "tak jest" Caritas W przybliżeniu: "70 tysięcy z ogonkiem" NIE Jarosław Gowin Konferencja prasowa, maj 2018: "Przekazałem ją, tak jak się umówiliśmy". Caritas NIE NIE Beata Kempa Oświadczenie przesłane TVN24: "Przekazałam na Caritas, na cele statutowe" Caritas NIE NIE Elżbieta Witek Oświadczenie przesłane TVN24: "Przekazałam swoją darowiznę na pomoc charytatywno - opiekuńczą i statutową" Caritas Diecezji Legnickiej NIE NIE Michał Dworczyk Zapowiedź w Radiu Zet 14.05.2018: "musiałem wziąć kredyt, żeby zwrócić nagrodę" Caritas Pośrednio i w przybliżeniu: ok. 30 tys. zł NIE Adam Lipiński Wypowiedź dla "Super Expressu": "W poniedziałek 14 maja zwróciłem nagrodę. Wcześniej wziąłem kredyt". Brak informacji NIE NIE Andrzej Adamczyk Oświadczenie dla TVN24: "Nagrodę w całości przekazałem" Caritas Archidiecezji Krakowskiej NIE NIE Witold Bańka Informacja rzecznika prasowego Ministerstwa Sportu 15.05.2018: "Minister Witold Bańka przekazał nagrodę na pomoc celową (pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji)" "dla rodziny objętej wsparciem Caritas Archidiecezji Katowickiej" 62.374,16 zł NIE Mariusz Błaszczak Informacja oddziału mediów MON: "minister Mariusz Błaszczak już ponad miesiąc temu, tj. 12 kwietnia br., wpłacił na konto Caritas całą kwotę nagrody, którą otrzymał" Caritas NIE NIE Marek Gróbarczyk Informacja biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 15.05.2018: "Minister Marek Gróbarczyk przekazał swoją nagrodę na rzecz instytucji charytatywnej" Caritas NIE NIE Krzysztof Jurgiel Wypowiedź dla TVN24 15.05.2018: "przekazałem dobrowolnie. Nie mam z tym żadnych problemów" Caritas NIE NIE Henryk Kowalczyk Konferencja prasowa w Katowicach 15.05.2018: "O kwocie nie będę mówił. Przekazałem wszystkie nagrody, które otrzymałem za wszystkie lata". Caritas NIE NIE Mariusz Kamiński Informacja rzecznika prasowego ministra koordynatora służb" 15.05.2018: "Pan Minister Mariusz Kamiński przekazał otrzymaną w ramach nagrody sumę na konto Caritas" Caritas NIE NIE Konstanty Radziwiłl Informacja udzielona "Gazecie Wyborczej", z której wynika, że były minister przekazał nagrodę, choć nie pamięta czy całą. Caritas NIE NIE Elżbieta Rafalska Ustalenia Faktów TVN 14.05.2018. Caritas NIE NIE Krzysztof Tchórzewski Wypowiedź dla dziennikarzy 15.05.2018: "Tak jest" Caritas NIE NIE Anna Zalewska Wypowiedź dla dziennikarzy 15.05.2018: "były to legalnie wypłacone pieniądze" Caritas Świdnica NIE NIE Zbigniew Ziobro Rzecznik ministra zapewnił dziennikarza "Faktów" TVN, że uzyskał od Zbigniewa Ziobry zapewnienie, iż minister przekazał swoją nagrodę na cele dobroczynne. brak informacji NIE NIE Patryk Jaki Wypowiedź na konferencji prasowej 14.05.2018: "Pierwszą część na potrzebujące dzieci mocno chore, a drugą część przekazałem na Caritas" Caritas (częściowo), drugiego beneficjenta wiceminister nie wskazał z nazwy NIE NIE Marzena Machałek Wpis społecznościowy: "8 maja przekazałam darowiznę" Caritas Diecezji Legnickiej 36.500 zł NIE Jarosław Sellin Wypowiedź dla RMF FM 14.05.2018 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 34.003,50 zł TAK Jarosław Stawiarski Wypowiedź dla dziennikarzy 7.04.2018 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 45.300 zł TAK Paweł Szefernaker Wypowiedź dla dziennikarzy 6.04.2018 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 34.162 zł TAK Michał Wójcik Pisemna informacja dla poseł Agnieszki Pomaskiej kwiecień 2018. Wypowiedź dla "Super Expressu" 14.05.2018 rodzina posiadająca chore dzieci (w kwietniu przed przekazaniem nagrody zapowiadał, że wpłaci na Caritas) 41 tys. zł NIE

Warto podkreślić, że kwoty przelewane przez polityków na konto organizacji dobroczynnych mogą się różnić od wielkości nagród podawanych w lutym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria przedstawiła informacje o nagrodach dla ministrów i wiceministrów za 2017 rok w ujęciu brutto. Nagrodzeni wpłacali zaś kwoty netto nagród, jakie otrzymali zarówno w 2017 roku, jak i pod koniec 2016 roku.

To, że członkowie rządu Beaty Szydło przekazywali na Caritas również nagrody otrzymane w 2016 roku, potwierdzili między innymi Piotr Gliński i Witold Bańka.