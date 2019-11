Ci ministrowie odchodzą z rządu





Jerzy Kwieciński, Henryk Kowalczyk, Krzysztof Tchórzewski, Bożena Borys-Szopa - to nazwiska osób, które w dotychczasowym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pełniły stanowiska ministerialne. Jednak w podanym przez niego w piątek składzie nowego rządu tych osób już nie ma. Już wcześniej było wiadomo, że z rządu zniknie także dotychczasowy minister sportu Witold Bańka. Wynikało to z faktu wybrania go na szefa Światowej Agencji Antydopingowej.

W piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawił kandydatów na stanowiska w nowym rządzie.

Ministerstwo finansów - Jerzego Kwiecińskiego zastąpi Tadeusz Kościński

Zmiany personalne dotyczą kilku ministerstw.

Ministerstwo finansów - Jerzego Kwiecińskiego zastąpi Tadeusz Kościński

Jerzy Kwieciński był ministrem finansów od września tego roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Mariana Banasia, wybranego na szefa Najwyższej Izby Kontroli. Z kolei od stycznia 2018 roku stał na czele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wcześniej, od listopada 2015 roku Kwieciński pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Kwieciński był w rządzie także w latach 2005-2008. Pełnił wówczas funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. W przeszłości zajmował się także między innymi doradztwem przy raportach Banku Światowego. W 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta.

Jego następca,Tadeusz Kościński, do resortu finansów trafił jednak już kilka miesięcy temu. W lipcu br. premier Mateusz Morawiecki powołał go bowiem na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Od stycznia 2018 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie odpowiadał między innymi za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej oraz upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Wcześniej, od listopada 2015 roku do stycznia 2018 roku, był wiceministrem rozwoju.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej - Bożenę Borys-Szopę zastąpi Marlena Maląg

Bożena Borys-Szopa stała na czele ministerstwa od czerwca tego roku, kiedy to doszło do rekonstrukcji ówczesnego rządu Mateusza Morawieckiego. Zmiana na tym stanowisku była spowodowana faktem, że jej poprzedniczka, Elżbieta Rafalska, została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Borys-Szopa w okresie od 15 marca 2006 roku do 21 sierpnia 2008 roku sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. Następnie, od 1 listopada 2008 roku pełniła funkcję doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. Pod koniec września 2009 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Pełniła tę funkcję do początku lipca 2010 roku.

W 2010 roku startowała w wyborach samorządowych, w których została wybrana na radną sejmiku śląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwością. W 2014 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, jednak nie dokończyła kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku została bowiem wybrana na posłankę z okręgu katowickiego. Bożena Borys-Szopa zdobyła blisko 8 tysięcy głosów.

To oni pokierują resortami gospodarczymi. Sylwetki nowych ministrów Tadeusz... czytaj dalej » Jej następczyni, Marlena Maląg w grudniu 2018 roku została powołana na stanowisko prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest z wykształcenia pedagogiem i menadżerem oświaty. W wyborach parlamentarnych w 2019 skutecznie ubiegała się o mandat posła do Sejmu IX kadencji, kandydując w okręgu kaliskim. Otrzymała ponad 25 tysięcy głosów.

Ministerstwo energii - brak następcy Krzysztofa Tchórzewskiego, bo resort zostaje zlikwidowany

Ministerstwo energii istniało cztery lata. Zostało utworzone w listopadzie 2015 roku, po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach. Przez cały ten czas na jego czele stał Krzysztof Tchórzewski.

Ministerstwo środowiska - Henryka Kowalczyka zastąpi Michał Woś

Ministerstwo środowiska - Henryka Kowalczyka zastąpi Michał Woś

Henryk Kowalczyk stał czele ministerstwa od stycznia 2018 roku - od czasu powołania rządu Mateusza Morawieckiego.

Wcześniej, po pierwszym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, znalazł się w gabinecie Beaty Szydło. Objął tam funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ponadto w okresie od września do grudnia 2016 roku pełnił obowiązki ministra skarbu (ten resort został później zlikwidowany). Natomiast we wrześniu 2016 roku został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (na jego czele wówczas stanął Mateusz Morawiecki).

Jego następca, Michał Woś w czerwcu 2019 roku został powołany na funkcję ministra członka Rady Ministrów. Teraz ma pokierować nowym resortem środowiska, z którego "wyjęte" zostaną jednak kwestie dotyczące klimatu, odnawialnych źródeł energii, czy program "Czyste powietrze" (zajmie się nimi nowy minister ds. klimatu).

Ministerstwo sportu - odchodzi Witold Bańka, na razie nie podano jego następcy

Ta zmiana personalna była już powszechnie znana, ponieważ dotychczasowy minister sportu Witold Bańka w maju został wybrany przewodniczącym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Bańka kierował resortem przez całą kadencję poprzednich rządów PiS, a więc od listopada 2015 roku.

W piątek premier Mateusz Morawiecki nie powiedział, kto zastąpi Bańkę na tym stanowisku.