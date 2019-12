"PiS uwielbia budować Polskę równoległą". W resorcie Ziobry ma działać "konkurent" RPO

Ministerstwo Sprawiedliwości chce powołania pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Opozycja jest przeciwna i pyta, po co nam nowe stanowisko, skoro mamy Rzecznika Praw Obywatelskich? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Adam Bodnar to człowiek, z którym od początku jego kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich nie zgadzają się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"PiS uwielbia budować Polskę równoległą"

Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich ma stać na straży wolności i praw - człowieka i obywatela. Już niedługo podobne zadania ma otrzymać podlegający Zbigniewowi Ziobrze pełnomocnik rządu ds. praw człowieka.

- PiS uwielbia budować Polskę równoległą. I nawet kiedy mamy rzecznika, który ma kompetencje zapisane w ustawach, próbują znaleźć osobę, która będzie miała ten sam obszar działań – ocenia Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.

- Jeżeli to jest pomysł, żeby to był anty-Bodnar, to taka rada dla premiera Mateusza Morawieckiego, dla prezydenta Andrzeja Dudy: nie powołujcie pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka, tylko nie łamcie tych praw – mówi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

"Z jakichś spraw robi się afery"

Sprawy, w których ostatnio zabierał stanowisko Adam Bodnar, to między innymi zagrożenie dla niezależności sądów, nieujawnienie list poparcia sędziów nowej KRS, dyskryminacja mniejszości etnicznych i seksualnych. Stanowczo krytykował też działania Łukasza Piebiaka, który jako wiceminister sprawiedliwości miał stać za oczernianiem sędziów.

Wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, jako polityk Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że RPO "jest elementem politycznej opozycji, części lewacko-lewicowej".

Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości działalność Bodnara podsumowuje słowami: - Od czterech lat z jakichś spraw robi się afery, które w ogóle nie mają odniesienia w faktach.

"Mógłby kontestować niektóre czy całkiem liczne wystąpienia"

"Cały czas się boję, w którym kierunku Polska pod tym względem zmierza"

O nowym rządowym stanowisku czytamy w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, który do poniedziałku mieli zaopiniować wszyscy członkowie rządu.

Zgodnie z pismem, które przedstawicielka resortu skierowała do ministrów, szybkie tempo wprowadzania zmian podyktowane jest "koniecznością pilnego wejścia w życie projektowanej regulacji".

Według rozporządzenia, pełnomocnik do spraw praw człowieka ma współpracować z Komisją Wenecką i analizować zarzuty naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości oraz inne organy władzy publicznej.

Pełnomocnik będzie też przygotowywał sprawozdania i komentarze polskiego Rządu dotyczące realizacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka.

"I tu bym widział pewną wojenkę"

- Organ konstytucyjny, który jest obdarzony przymiotem niezależności jest jeden, to jest Rzecznik Praw Obywatelskich – powiedział 28 listopada Adam Bodnar w "Faktach po Faktach".

- Taki pełnomocnik do spraw praw człowieka przy rządzie mógłby kontestować niektóre czy całkiem liczne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. I tu bym widział pewną, z punktu widzenia przekazu medialnego zwłaszcza, wojenkę – uważa doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, pełnomocnikiem ma być sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na pytanie kto nim będzie, resort nie odpowiedział.