Ministerstwo tłumaczy się po interwencji premiera: projekt "przedwcześnie umieszczony w Biuletynie"

Video: tvn24

"Ten projekt powinien w ogóle zniknąć z procedowania"

02.01.| Posłanka PO Joanna Augustynowska skomentowała, że rozumie, iż Mateusz Morawicki "plecie co chce", ale jeśli minister Elżbieta Rafalska wprowadza do systemu Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy, to jest już on "zatwierdzony politycznie, jest zatwierdzony przez ten rząd". - Jest to normalna procedura. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego - powiedział senator PiS Jan Maria Jackowski.

