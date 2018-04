Co najmniej dwóm organizacjom zarządzanym przez ludzi związanych z Porozumieniem Jarosława Gowina zostały przyznane publiczne pieniądze od ministerstwa kierowanego przez Jarosława Gowina. - To są pieniądze na wsparcie seniorów - zapewnia rzeczniczka resortu nauki. - Jest prawdopodobne, że pieniądze te zasilą partię - ostrzega opozycyjny poseł i kieruje wniosek do NIK.