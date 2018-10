Minister zdrowia: tragedia braku kadr medycznych dotknie mieszkańców całej Polski

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Szkoły pielęgniarskie powinny powstawać w miejscach pracy"

19.10 | Minister Szumowski odniósł się także do pytania dziennikarzy o pomysł powołania do życia w Grudziądzu szkoły pielęgniarskiej działającej przy szpitalu. - Szkoły pielęgniarskie powinny powstawać w miejscach pracy, żeby koszty studiowana były jak najniższe, żeby nie trzeba było jeździć - stwierdził. - To jest najbardziej optymalny model dla przyszłych adeptek – podsumował Szumowski. Po konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski odbył, w związku z rozbudową oddziału udarowego, krótką wizytę na oddziale hematologii w miejskim szpitalu.

