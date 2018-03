Sędziowie: minister wykorzystuje jeden przypadek do ataku na Sąd Najwyższy





»

Według Stowarzyszenia Sędziów "Themis", minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wykorzystuje jednostkowy przypadek sędziego obwinionego o kradzież elementu wkrętarki do dyskredytowania Sądu Najwyższego i usprawiedliwiania niszczenia wymiaru sprawiedliwości.

Sędziowie odnieśli do wypowiedzi Ziobry, który w sobotę oświadczył, że należy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce i zapowiedział projekt zmian w przepisach dotyczących usuwania sędziów z zawodu.

"Nie toleruję takich rozstrzygnięć". Ziobro zapowiada zmiany w usuwaniu sędziów z zawodu Nie ma miejsca... czytaj dalej » Minister odniósł się w ten sposób do piątkowej decyzji Sądu Najwyższego, który złagodził karę wobec sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki. - Nie toleruję i nie akceptuję tego rozstrzygnięcia i takich rozstrzygnięć. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie. I mówię to jasno i stanowczo w imieniu rządu dobrej zmiany - oświadczył Ziobro.

Sędziowie zabierają głos

"Stowarzyszenie Sędziów Themis protestuje przeciwko wykorzystaniu przez Ministra Sprawiedliwości jednostkowego orzeczenia do dyskredytowania Sądu Najwyższego i usprawiedliwiania niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych. Działania te mają na celu, pod pretekstem dbałości o wizerunek sądów, ograniczenie ochrony praw i wolności obywatelskich" – napisał zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Themis" w stanowisku przesłanym w poniedziałek.

"Nie ma miejsca dla sędziów złodziei". Minister Ziobro zapowiada kolejne zmiany w sądownictwie Zbigniew Ziobro... czytaj dalej » Sędziowie przyznają, że "sprawowanie urzędu sędziego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością". "Tym samym istnieje kategoria zachowań, bez względu na to czy są one przestępstwami czy wykroczeniami, których dopuszczenie się powoduje, że dalsze sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez takie osoby jest niedopuszczalne" – wskazują. "Jednocześnie każdorazowo należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, które muszą być wyjaśnione w rzetelnym procesie, należnym każdemu obywatelowi, a więc i sędziemu" – zastrzegają w dokumencie.

Wyrok Sądu Najwyższego

Karę obniżenia wynagrodzenia o 20 procent na okres dwóch lat wymierzył w piątek Sąd Najwyższy w sprawie dyscyplinarnej szczecińskiego sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki.

Tym samym SN zmienił wyrok sądu I instancji wydalający sędziego z zawodu. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Katarzyna Tyczka-Rote wskazała, że Sąd Najwyższy uwzględnił zarzut odwołania dotyczący "rażącej niewspółmierności wymierzonej kary.