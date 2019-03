Na pewno szły z naszego ministerstwa dokładne wyliczenia - przekonywała w "Rozmowie Piaseckiego" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do zapowiedzi prezesa PiS dotyczących przyznania świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko. - Tych pieniędzy wcześniej nie było, dzisiaj one są - dodała, pytana o możliwości budżetu w tej kwestii.

Pod koniec lutego na partyjnej konwencji Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycje programowe. Były to wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

"Musi być ten efekt niespodziewanych zapowiedzi"

Do tych obietnic odniosła się w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pytana, czy o tych obietnicach dowiedziała się dopiero podczas konwencji wyborczej, odpowiedziała, że stało się to "w wystarczającym czasie, żeby dobrze przygotować ustawę, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2109 roku".

- Najważniejsze, kiedy Polacy usłyszeli o tym - dodała.

- Proszę pamiętać, że zawsze, kiedy się prezentuje tego typu program, musi być ten efekt niespodziewanych zapowiedzi, (...) natomiast na pewno szły z naszego ministerstwa dokładne dane, dokładne wyliczenia - przekonywała, odnosząc się do sugestii, jakoby mogła nie wiedzieć o tym wcześniej. Dodała, że "dyskusja w partii trwała na ten temat od dawna".

Rafalska była także pytana o to, co zmieniło się w stanie finansów państwa od czasu, kiedy mówiła publicznie, że budżet państwa nie jest w stanie finansować programu 500 plus na każde dziecko.

Przekonywała, że "zawsze mówiła prawdę". - To, co mówiłam w 2017 i w 2018 roku, było prawdą - mówiła.

- To nie jest tak, że mówiąc to w 2017 i 2018, wiedziałam, że jest możliwe sfinansowanie tego programu - tłumaczyła minister. - Od samego początku zabezpieczyliśmy finansowanie tego programu, uszczelniamy system poboru podatku VAT, finansujemy to z dodatkowych wpływów do budżetu państwa - wyjaśniała. - Tych pieniędzy wcześniej nie było, dzisiaj one są - podkreśliła.

Jak dodała, "Polacy chcą być beneficjentami wzrostu gospodarczego i po raz pierwszy prowadzimy politykę rodzinną o charakterze uniwersalnym, powszechnym".

"To nie jest system pomocy społecznej"

Rafalska przekonywała też, że propozycje programowe PiS "to niej jest system pomocy społecznej".

- To jest ta różnica, że my chcieliśmy oddzielić od pomocy socjalnej i nie stygmatyzować rodzin tym, że stoją w kolejce do ośrodka pomocy społecznej, bo to się identyfikuje wyłącznie z tym rodziną, która ma trudności materialne, bardzo często albo najczęściej niezawinione z własnej winy - tłumaczyła.

"W ciągu najbliższych dni projekt będzie ujawniony"

Minister rodziny w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 mówiła także o realizacji zapowiadanych zmian w programie 500 plus. Przekonywała, że "projekt "lada moment będzie sfinalizowany". - Najpierw musi trafić do pana premiera, mamy swoją określoną mapę drogową, 21 dni konsultacji, po konsultacjach - więc myślę, że w następnym tygodniu - zostanie przedstawiony - wyliczała.

Zapewniła, że "w ciągu najbliższych dni projekt będzie ujawniony", najpóźniej w ciągu tygodnia trafi na konsultacje społeczne, a potem zajmie się nim parlament.

Rafalska była także pytana, który z projektów z tak zwanej piątki Morawieckiego zostanie zrealizowany jako pierwszy. - Jako pierwszy pojawi się w Sejmie ten, który będzie realizowany od 1 maja, czyli dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów - mówiła.

"Przygotowałam inny projekt"

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się także do propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, by obiecaną przez Prawo i Sprawiedliwość emerytom i rencistom "trzynastkę" zwolnić z podatku.

- PSL może swoją próbę podejmować w Semie, ale niech spojrzy historycznie na to, co robił w ciągu ostatnich ośmiu lat - skomentowała.

- Dzisiaj jest projekt w konsultacjach, nie mogę teraz powiedzieć, że przygotowałam inny projekt - dodała Elżbieta Rafalska w TVN24.